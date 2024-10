Cumplir 15 años es un momento crucial en la vida de muchas jóvenes, simbolizando la transición de la infancia a la adolescencia. La fiesta de Olivia no solo es una celebración personal, sino también una muestra del amor y apoyo por parte de sus padres en esta nueva etapa de vida. Mariano Martínez hizo un emotivo posteo dando cuenta de lo rápido que creció la hija que comparte con Juliana Giamboni.

El reconocido actor de Esperanza Mía, Valientes y Alma Pirata honró a su primogénita el miércoles 9 de octubre con un posteo muy emotivo en sus redes sociales que hizo desprender una lágrima a más de uno.

La nacida en el año 2009 comienza a dar sus primeros pasos en la adultez con el mítico festejo de las quinceañeras. En el video que publicó su padre se ve el paso del tiempo desde los principios de la década hasta la actualidad. La hija de Juliana Giambroni está de festejo junto a sus amigos y familiares que la rodean, quienes la celebraron en privado pero también en sus redes sociales.

El emotivo posteo de Mariano Martínez por los 15 años de su hija

El actor no se privó de presumir a su maravillosa hija Olivia, quien ahora se encuentra en los primeros escalones de la adultez. El video comienza con un recuerdo emocionante de Olivia con apenas pocos años de vida jugando con el actor. “Hija llegaron los 15 años y me cuesta creerlo” comenzó en un extenso manifiesto de amor hacia su hija.

“Mi primer hija ,me acuerdo que antes que nazcas te soñé y fue un sueño bien clarito ,vi tu cara ,tu mirada, me sonreíste y me desperté. Así igualita como te soñé, fuiste”, contaba el actor en el posteo de su cuenta oficial de la red social Instagram. “Hoy ya con quince te veo una persona con sus ideales bien claros y sus valores también” continuó el actor orgulloso de su primera hija, que también comenzó a seguir la profesión de su padre en la actuación.

Si bien la fiesta de la hija de Mariano Martínez es el viernes 11 de octubre por la noche los festejos y los saludos ya comenzaron desde hoy. Los preparativos para la fiesta vienen desde comienzos de este año en donde el padre de Olivia también fue mostrando el paso a paso hasta llegar el gran día.

Desde el día que fueron al atelier a buscar el vestido que lucirá el viernes por la noche hasta fotos con ella desde pequeña, el actor decidió manifestar el cariño hacia su hija no solo en su cumpleaños, sino todo el año. “Que todos tus sueños más anhelados se te cumplan. El 11 a festejar con todo”, cerró el actor con el emotivo momento que emocionó a todos sus seguidores. Mariano Martínez espera ansioso la llegada de la fiesta de su hija mientras la celebra tanto en privado como en sus redes sociales.