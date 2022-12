Cata fue la séptima eliminada de Gran Hermano y contó su dura historia 

Sostiene que la dinámica de la casa más famosa del país es muy cambiante, que un día te aman y al otro día te odian. Por eso, María Laura “Cata” Álvarez (41) fue la séptima eliminada del exitoso reality de Telefe, “Gran Hermano 2022”, con el 52,80 % de los votos, y se muestra contenta.

Aclara que no toma como personal la decisión del público -ya que es un juego- y que extrañaba mucho a su hija, Isabella (9). “Lo que más quería era darle un abrazo a ‘Isa’ y ver a mis seres queridos. Mi novia Soledad y Alejandra, mi ex y la otra mamá de mi nena, me anotaron en el casting. Yo entré para ganar el premio de los 15 millones de pesos y mejorar la calidad de vida de Isabella. Ella tiene artritis idiopática juvenil oligoarticular. Es una enfermedad autoinmune, no se sabe muy bien el origen: se puede dar por contaminación ambiental como también puede ser algo genético”, manifiesta quien tuvo que mudarse de su Catamarca natal a Paraná por el tratamiento de su heredera.

“Un día se enfermó en Belén, la ciudad catamarqueña donde vivíamos. La llevamos a Paraná y le descubrieron la patología, que se da en pocas personas. Así dejamos todo lo nuestro allá y nos instalamos las cuatro en Entre Ríos como una familia ensamblada. Alejandra vive al lado mío y yo convivo con ‘Sole’. ‘Ale’ es un ser de luz, es una de las personas más buenas que conocí. Supimos construir una hermosa relación familiar”, agrega.

María Laura y Soledad son novias desde hace dos años después de conocerse jugando al fútbol en un torneo. “’Cata’ vino a un partido porque nos faltaban jugadoras. En ese momento yo salía con el entrenador. Pero pegamos tan buena onda que luego me separé y empezamos a salir. Ella es super agradable para el trato, es alguien que siempre tiene anécdotas para contar y hacerte reír”, comparte por su parte Soledad.

Y “Cata” concluye: “‘Sole’ es mi compañera de aventura en todo. Nos gusta pasar tiempo juntas, nos divertimos mucho... Las cámaras me inhibieron un poco, pero si tengo la suerte de volver a entrar en el repechaje, mostraría más mi parte graciosa... Ya lo hablé con ‘Isa’ y tuve su aprobación, sino no lo haría. Ella es mi motor que justifica cualquier esfuerzo para ofrecerle un futuro mejor”.

