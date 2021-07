La historia familiar de Pampita: "Me criaron dos mujeres fuertes"

A días del nacimiento de su hija Ana, Pampita reveló la conmovedora historia sobre el nombre que eligió para su bebé.

En diálogo con Denise Dumas, que la reemplaza en Pampita Online por Net Tv, la modelo contó por qué se decidió por ese dulce nombre para su bebé.

"Fue Ana porque yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre. Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina. Y siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí”, contó en el programa.

Pampita y su papá Guillermo.

Esa es una de las pocas veces que Pampita reveló detalles de su historia familiar y de su papá Guillermo, quien falleció cuando ella tenía seis años por un accidente de autos.

"Mi abuela paterna cumplió un poco el rol que hubiera tenido mi papá y me criaron dos mujeres, dos personas muy fuertes y luchadoras", dijo la modelo de 43 años en una antigua entrevista.

Pampita junto a su mamá Thania Dos Santos.

Luego, sobre la ausencia de su padre aseguró: “Siempre lo sentí cerca. A pesar de que es un vacío que no se llena con nada, siempre sentí que mi papá estaba en mi vida”, dijo en PH.

"Me acuerdo absolutamente todo. Es raro porque uno piensa que los chicos no recuerdan pero yo tengo millones de recuerdos de antes de que falleciera mi papá", agregó.

Pampita y la comentada relación con su mamá

Thania Dos Santos es brasileña, nacida cerca de Santa Catarina, y llegó a Argentina para visitar a unos familiares pero decidió quedarse.

A pesar de que nunca compartió imágenes con ella, Pampita asumió mantener una gran relación con ella. Sin embargo, años atrás surgió el rumor de que Pampita había "atropellado" a su madre con su auto.

Pampita y su papá.

“Lo que pasó fue que ella me regaló una mascotita que la saqué a dar una vuelta y se me escapó en el garage de la casa de ella. Como Carolina se tenía que ir rápido con la camioneta y yo estaba buscando el perrito agachada, no me vio y, bueno...”, aclaró Thania en uno de sus pocas entrevistas.

AM