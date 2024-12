Isabel Macedo vive horas de angustia tras sufrir un grave accidente durante los ensayos de "Margarita". La actriz denunció una negligencia médica al descubrir que su fractura nasal no fue diagnosticada a tiempo, lo que agravará su recuperación y retrasará su participación en la esperada obra teatral que se presentará en el Movistar Arena.

Isabel Macedo

Las lágrimas de Isabel Macedo: La angustia de un diagnóstico erróneo

La alarmante cantidad de sangre y la rápida aparición de una hinchazón considerable tras el golpe sufrido por Isabel Macedo durante los ensayos de "Margarita" obligaron a trasladarla de urgencia a un centro médico. A pesar de las evidentes señales de una lesión grave, los profesionales médicos que la atendieron inicialmente descartaron cualquier fractura, limitándose a realizar curaciones superficiales y enviándola a su hogar.

Sin embargo, la pesadilla de la actriz estaba lejos de terminar. Al continuar sintiendo un fuerte dolor, decidió realizar una nueva tomografía en su ciudad natal, Salta. Los resultados fueron sorprendentes: las imágenes revelaron una fractura nasal que había sido pasada por alto en el primer diagnóstico. “Me seguía doliendo mucho la nariz, entonces fui al médico. Abrimos ahí la tomografía que me hice en Buenos Aires (ella vive en Salta), que el informe decía que no tenía nada”, contó.

“Era sólo un golpe, supuestamente, y tengo tres fracturas en la nariz. ¡Lo que lloré! No es que quería llorar, pero se me caían las lágrimas de la impotencia, de no haber sabido en el momento. Igual ya está. Tengo que pensar para adelante, ver qué hago. Me van a tener que operar, les quería contar eso”, compartió Macedo con sus seguidores.

Isabel Macedo

Para culminar, la actriz reveló un detalle que la había preocupado profundamente: “Con razón me estaba costando tanto respirar. Me seguía doliendo tanto…y yo justificando que era el golpe”. En resumen, Isabel Macedo ha denunciado una negligencia médica que la ha llevado a sufrir un calvario innecesario. Su caso pone de manifiesto la importancia de un diagnóstico preciso y oportuno.

N.L