Isabel Macedo compartió con sus seguidores una experiencia que encendió todas las alarmas: el dramático encuentro con una araña venenosa en su hogar. La actriz reveló el incidente a través de sus redes sociales y mostró a sus seguidores la gran hinchazón en su pierna causada por la picadura, que la llevó a una consulta médica urgente.

“No me acuerdo el nombre de la araña que me picó... no me quiero reír”, comentó Macedo con humor al iniciar su relato en Instagram. Sin embargo, la situación era todo menos graciosa: se trataba de una araña del rincón o “rinconera”, una especie conocida por su peligroso veneno, que puede causar complicaciones serias si no se trata a tiempo. Este tipo de araña, suele aparecer en pares y puede esconderse en lugares oscuros y estrechos, como debajo de colchones o detrás de respaldos de camas.

Tras descubrir la picadura, Isabel Macedo recurrió rápidamente a su médico, quien le indicó que debía revisar minuciosamente toda su habitación, comenzando por el colchón y el respaldo de su cama. “Parece que es gravísimo, que es una de las peores arañas la que me agarró, siempre andan de a dos”, explicó la actriz en su video, refiriéndose a la peligrosidad de la araña del rincón, un insecto que, aunque pequeño, puede generar reacciones severas en las personas debido a su veneno necrotizante.

Macedo siguió cada una de las recomendaciones médicas al pie de la letra. “Me dijo que diera vuelta el cuarto, el colchón, que saque las sábanas, que me fije detrás del respaldo porque suelen estar ahí o enganchadas debajo del colchón”. La actriz también compartió cómo fue la limpieza: “Recién fuimos, sacamos todo, dimos vuelta todo, me dijo que tire producto para matarlas”.

Para sorpresa de Macedo y sus seguidores, al voltear el colchón encontró a las dos arañas escondidas, confirmando la advertencia de su médico de que suelen aparecer en pareja. “Cuando damos vuelta el colchón, estaban las dos enganchadas”, relató.

La recuperación de Macedo tras la picadura

La picadura dejó a Macedo con una notable inflamación, y aunque la hinchazón comenzó a disminuir tras los cuidados médicos, debió cambiar algunos de sus medicamentos para asegurar una recuperación completa. La actriz no dejó de agradecer a sus seguidores por los miles de mensajes de apoyo que recibió. Además, hizo un especial reconocimiento a su médico, quien le brindó las instrucciones para eliminar las arañas del lugar y evitar un nuevo incidente.

“Creo que desbloqueé mi primera fobia”, reconoció la actriz, quien a pesar de la tensión del momento, supo mantener el sentido del humor y lo compartió con sus seguidores.

