China Suárez y Rusherking están desde hace semanas en el centro de las noticias. Primero por los rumores de separación y luego por la confirmación de la misma.

Por supuesto, desde que se supo que había una crisis entre ellos, comenzaron a circular varias hipótesis. Varias de ellas incluían a terceras personas y otras la diferencia de edad.

China Suárez y Rusherking.

En la mañana de este domingo, las redes de LAM fueron las que descubrieron un Like de la China Suárez y enseguida los seguidores del progama comenzaron a especular con que estaba dedicado a Rusherking.

"Cuidado con dejar ir un buen amor por andar de confundidos", decía la placa que likeó la actriz. "Y como no va a estar confundido un pibe de 23 años déjense de joder. Es normal" y "La menos indicada para decir eso", fueron algunos de los comentarios que recibió el Twit de LAM.

Aseguran que Rusherking fue quien le terminó a la China Suárez

El pasado viernes en LAM, Ángel de Brito y Pepé Ochoa hablaron de la separación del momento y revelaron los que serían los motivos reales de la ruptura y confirmaron que sería Rusherking quien le habría terminado a la China Suárez.

China Suárez y Rusherking.

"Eugenia está dolida porque el que tomó la decisión final fue Tomás", dijo Pepe y sumó: "Los proyectos no convivían. Si bien él estaba muy entusiasmado en la relación, la China (Suárez) tiene todo un.., O sea, hijos... Y él no quería, porque él también está muy enfocado en su carrera en este momento y se veía que estaban yendo para un lugar que él no quería".

A esto, Ángel de Brito fue directo al hueso: "La diferencia de edad acá pesó". Según LAM, Rusherking está con su carrera en ascenso, la China está retomando su lugar en los medios nacionales, lo que haría que sus agendas hayan comprometido también su relación.