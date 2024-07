Adriana Salgueiro es más que activa en redes sociales. La modelo tiene un perfil de Instagram con más de 170 mil seguidores y allí se comunica constantemente con su comunidad, no solo mostrando las cosas buenas de su vida sino también los episodios negativos, tal como compartió días atrás.

La conductora reveló que fue víctima de un acto de delincuencia y, a través de las redes relató qué fue lo pasó, además de documentar en el estado que quedó su auto luego de un acto de vandalismo y robo.

“La cosa fue así, yo salí a dar una vuelta con mi perrito Benito y fue ahí cuando me di cuenta que me habían destrozado el auto. Evidentemente estuvieron espiando porque tiene vidrios polarizados, no se veía nada para adentro, pero sí en el auto había cosas: tenía unas bolsas, un tapado”, comenzó.

Qué le pasó a Adriana Salguerio

Salgueiro se ocupó de aclarar a sus seguidores que ella y su familia no sufrieron daños físicos, aunque sí se encuentra investigando a los responsables: “Estoy detrás de las cámaras de seguridad de la concesionaria que está en la esquina para saber qué pasó. Obviamente no para recuperar absolutamente nada pero sí para saber quiénes son".

"Hay algunos personajes raros dando vuelta por el barrio, y hace unos meses nos robaron los bronces de la puerta. Sería bueno tener pruebas aunque no nos van a dar ni cinco de bolilla, así podemos estar más atentos o resignarnos", finalizó sobre los dos robos que vivió en este último tiempo.