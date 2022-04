La inesperada frase que Luisana Lopilato le dijo a Bublé tras su boda

La historia de amor entre Michael Bublé y Luisana Lopilato comenzó con un video en donde la actriz colaboró con el cantante canadiense y lo encandiló. La pareja pasó por el altar y ahora son orgullosos padres de tres hijos: Noah, Elías, y la pequeña Alma.

Recientemente, la pareja confirmó que están esperando un nuevo bebé que completará a la familia, sin embargo, los primeros pasos en su relación no fueron tan ideales.



En una entrevista con revista "¡Hola! Argentina", el cantante reveló la insólita frase que le dijo su esposa luego de pasar por el altar. "El día que nos casamos, creo que ambos teníamos grandes dudas. Ambos estábamos, como '¡Oh guau!, realmente, ¿quién es esta persona?'", dijo Bublé en la nota que dio junto a Lopilato.



"Incluso en nuestra luna de miel, recuerdo que decías: 'Creo que nos equivocamos'. Y yo decía: 'Sabes, creo que tienes razón. Cometimos un error'", contó por primera vez.

"Esperaba que me dijera: 'Oh no, no te preocupes', pero me dijo: 'Yo también lo pienso. Creo que cometimos un gran error'. Y luego me dijo...", continuó Luisana y Michael completó: "No es demasiado tarde para anular el matrimonio".



"Tomamos una decisión adulta y dijimos: 'Tenemos que esforzarnos más'. Creo que lo quiero más ahora que cuando me casé, seguro...", cerró la actriz.

Michael Bublé reveló la reacción de su hijo Elías cuando supo del embarazo de Luisana Lopilato

En conversación con The View, Michael Bublé reveló que la noticia la sabían desde hacía ya varios meses, hecho, contó que en la noche de Navidad, reunió a sus tres hijos y le contaron la buena nueva. “Mami tiene un bebé en su pancita y ustedes van a tener un hermanito”, relató el cantante.

Michael Bublé contó una entretenida y dulce anécdota con su hijo Elías, de 5 años, quien les hizo una pregunta que los dejó un tanto consternados y cuya respuesta debió aún está por responderse. “Eli, estaba asustado y le preguntamos ¿Qué ocurre?, y él dijo. ¿Por qué no nos invitaste cuando te enamoraste e hiciste el bebé?”, y acotó, “Aún no sé cómo responderle la pregunta”.