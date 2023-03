La influencia de Tini Stoessel en la foto más viral de Lionel Messi

Rodrigo De Paul fue entrevistado por el Pollo Álvarez y reveló cómo fue el detrás de escena de la foto más viral de Lionel Messi tras ganar el Mundial de Qatar 2022. El futbolista contó que quien ayudó en esa fotografía fue ni más ni menos que Tini Stoessel.

Se trata de la icónica foto de Lionel Messi recostado en la cama del hotel junto a la copa del Mundial.

Tini Stoessel detrás de la foto más viral de Lionel Messi

Rodrigo De Paul contó que fue él quien tomó la foto más viral de Lionel Messi y que lo hizo gracias a las recomendaciones de Tini Stoessel. "La habitación está al lado entonces yo lo escucho cuando se levanta y cuando fui para su habitación estaba la copa. Él quería hacer una foto solo de la copa" arrancó contando el novio de la Triple T.

"Era malísima la foto que quería sacar. Entonces, no te digo que yo soy fotógrafo pero pero como estoy al lado de la Triple ella me dice la luz tiene que ser así cuando Tini me pide que le haga alguna foto. Algo entiendo. Entonces le dije, veni que ponemos la copa así y cuando la hago él estaba acostado", remató De Paul con su relato.

Fue así como sin saberlo, Martina Stoessel estuvo detrás de una de las fotos más históricas del Mundial de Qatar 2022 en la que pudimos ver a Lionel Messi posar con la Copa.

CS.