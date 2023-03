A dos meses de habernos consagrado campeones del mundo, los jugadores continúan compartiendo anécdotas desconocidas de la concentración argentina en la universidad de Qatar. En conversación con Gastón Edul de TyC Sport, Rodrigo de Paul habló del presagio que tuvo antes de ser campeón y por qué enojó a Lionel Messi.

La derrota ante Arabia Saudita en el debut del Mundial Qatar 2022 fue un valde de agua fría, tanto para los jugadores como para los hinchas. En cuestión de 90 minutos la ilusión mundialista que inundaba las calles de nuestro país, desapareció. Pero quien nunca dejó de confiar fue Rodrigo de Paul.

El 7 de la Scaloneta, luego del debut, agarró un cuadernito que Leo Messi tenía en su habitación y dejó asentado con seguridad que sería campeones del mundo. "Para qué me lo decís, sos un bolu...", fue la reacción de Lionel Messi. "El tenía un cuadernito arriba de la mesa, después de Arabia, y yo se lo firmo diciéndole que el 18 de noviembre ibámos a ser campeones. Se lo firmé en una de las últimas hojas para que el no lo vea", comenzó contando Rodrigo.

De Paul tenía la intención de que Messi no se enterara de la firma hasta después de haber jugado la final contra Francia, pero le ganó la emoción. "Después de octavos de final no me aguanté. Le dije que abriera el cuadernito y pensé que se iba a poner contento", expresó el novio de Tini, pero lejos de alegrar al 10, Messi le gritó "Para que me lo decÍs. Sos un bolu... Ahora ya lo leí".

Rodrigo de Paul durante los festejos en Argentina

Sin embargo, Messi y De Paul acordaron que, de ganar el Mundial Qatar 2022, traería el cuadernito para Argentina, pero entre toda la euforia luego de haberle ganado a Francia, se lo olvidaron en la universidad de Qatar.

La reacción de Lionel Scaloni cuando escuchó que los jugadores festejaron la eliminación de Brasil

Mientras la Scaloneta se estaba preparando en el vestuario para jugar contra Holanda, los jugadores de nuestra Selección aprovecharon para ver la última parte de Brasil- Croacia, donde el país vecino quedó eliminado. Luego de la tanda de penales, fueron varios los jugadores argentinos que festejaron su eliminación y causaron la furia de Lionel Scaloni.

"Éramos varios mirando el partido desde el celular y otros lo miraron en una tele que estaba afuera y recibía antes la señal. Esos de afuera entraron al vestuario gritando y festejando. Al ratito vino Scaloni y nos dijo ´Qué están festejando ustedes, si ahora tienen que ganar´", explicó Alexis Mac Allister a Gastón Edul.

