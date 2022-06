La inmensa tristeza de Giovanni Simeone y Giulia Coppini: "No tengo palabras"

Giovanni Simeone y Giulia Coppini acaban de volver de su luna de miel y al regresar se encontraron con un panorama totalmente desgarrador para ellos. Ambos decidieron compartir con sus seguidores la tristeza y recibieron miles de mensajes de apoyo en este difcícil momento.

Marvel, la mascota que tenían, falleció a causa de un envenenamiento mientras estaban de viaje. Esta noticia les rompió el corazón. Giovanni Simeone publicó postales junto al animal y escribió: "Te voy a extrañar mucho Marvel. Siempre tuviste esa sonrisa cada vez que nos veías. Nos diste muchísimo amor, no tengo palabras para despedirte porque me entristece y no puedo escribir el dolor que se siente. Lo único que sé es que te voy a extrañar muchísimo".

Marvel, Giovanni Simeone y Giulia Coppini.

La despedida de Giulia Coppini, la esposa de Giovanni Simeone

Por su parte, Giulia Coppini se explayó un poco más, por lo que a través de las redes expresó: "Querida Marvel, nunca olvidaré el día que te vi por primera vez, te amé desde el primer momento. Todo el mundo siempre me ha dicho que no tendría la paciencia para criar un cachorro y tenían razón, no era la paciencia lo que me hacía seguir adelante... era el amor".

Giulia Coppini con Marvel.

Como si eso fuera poco, la esposa de Giovanni Simeone continuó: "Te di mi alma y la enriqueciste con tu sonrisa, con tu presencia, con tu inocencia y con el amor que diste a todos. Me dejaste un vacío que nadie jamás podrá llenar, fuiste mi mejor amiga y mi peor enemiga, fuiste una hija y ahora ya no podré mirar a mi alrededor sin pensar en ti. La vida y la gente son tan injustas y no puedo encontrar la paz sin ti".

Para terminar, agregó: "Espero que tú y tu extrema inocencia puedan ser un ejemplo para esta sociedad a la que ya casi no le queda nada. Gracias por todo lo que me has hecho descubrir sobre mí, me has hecho mejor y te prometo que intentaré cambiar las cosas, o al menos lo intentaré. Te amo infinitamente".

Giovanni Simeone y Marvel.