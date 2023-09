La Joaqui salió hacer un descargo en sus redes sociales luego de ser acusada por estafa por no presentarse a lo shows que tenía pactado.

Luego de tener un fuerte cruce con Coscu en las redes, la intérprete de “Butakera”, recibió una fuerte denuncia por no cumplir con un show que tenía entradas vendidas en Chascomús. Juan Etchegoyen en Mitre Live arrojó: "Hay una fuerte novedad sobre La Joaqui, hoy temprano me daban todos los detalles de una fuerte denuncia, déjenme decirles que es por lo menos escandaloso’’.

Luego, el periodista agregó: ‘’Qué fue lo que pasó con La Joaqui. Te voy a contar cuándo y dónde fue. Quién la denuncia y absolutamente todo". Ante esto, la cantante decidió romper e silencio con un fuerte descargo en sus redes sociales.

El fuerte descargo de La Joaqui

Desde sus historias de Instagram, La Joaqui escribió: “Ante los sorprendente rumores acerca de una denuncia de estafa en mi contra, por supuesto incumplimiento contractual con relación con relación a un show que no pude realizar por indicación médica (lo que fue de público conocimiento y avise públicamente que no iba hacer ni cierre, ni fechas por ese pedido. Mi salud no les importó. Vendieron y compraron shows míos como si yo fuese objeto de otros”.

el descargo de la Joaqui

El descargo, fue bastante extenso, La Joaqui apuntó directo contra la prensa por levantar información manchando su nombre y al mismo tiempo a quienes la representan por no cuidarla ante un difícil momento en su salud. “Hago saber que yo no hago contrataciones ni recibo pagos. Invito al supuesto “estafado” a publicar el contrato y con quién lo firmó, razón por la cual nada tengo que ver con la presunta denuncia que maliciosamente está circulando y que solo tiende a dañar mi imagen”.

La Joaqui

Al finalizar con su fuerte descargo para sus fans, La Joaqui agregó: “Claramente ya sé quién es el progenitor de este chisme, pero no le voy a dar el gusto. No es el primer evento de mentiras que me genera una violencia masiva y no me gusta alimentar esas cosas, pero ya estoy zarpada de que nos usen de blanco mediático para tener más visibilidad. Violencia es mentir, no nuestra música”, cerró.

J.M