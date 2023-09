Este fin de semana, el reconocido streamer Coscu realizó un vivo titulado "Al final son todos caretas". En el mismo, el joven apuntó contra La Joaqui, Nicki Nicole y María Becerra. Además, contó que tuvo problemas con las tres artistas y se desahogó en un largo streaming.

El hombre de 32 años habló en vivo sobre la amiga de L-Gante: “La Joaqui sintió o pensó o le dijeron que yo había hecho historias en contra de Got Talent (Argentina) porque para mí ella no puede ser jurado”.

Coscu apuntó contra La Joaqui, Nicki Nicole y María Becerra.

Luego, el streamer reveló que la artista le envió mensajes para quejarse sobre esa actitud: “Empezó a bardearme y me mandó audios muy picantes: ‘por eso a vos nadie te banca en la escena; tenés todas las red flags (banderas rojas) que un hombre puede tener; sos un mala leche’ y a mí me re dolió porque yo nunca me metí con ella”.

El tweet de La Joaqui.

Ahora, La Joaqui decidió utilizar su cuenta oficial de Twitter para anunciar que hará un vivo en Instagram este lunes 18 de septiembre, y sus seguidores creen que hablará sobre Coscu, ya que escribió: "Los espero a todos a las 6pm en mi vivo de Instagram, que se pinche".

¿Qué dijo Coscu sobre Nicki Nicole en su stream?

En la transmisión, el streamer también habló sobre la joven cantante y aseguró que ella se enojó por qué él criticó un efecto “ardillita” que utilizó en sus últimas canciones. “No me quiso saludar. Después me saludó de forma forzada, pero ahí no termina”, compartió el hombre de 32 años.

Coscu expresó que las cantantes se olvidaron de él por su nueva fama, además expresó que eso le parecía "caretaje" y cerró el tema diciendo: “Si ustedes van a ser así, está perfecto. Después, no empiecen a decir que nosotros le hacemos bullying en Internet”.

J.C.C