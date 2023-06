La Joaqui visitó a L-Gante tras dos semanas de su detención

La Joaqui está en un momento complicado complicado después de que se alejara de las redes sociales y de los escenarios por razones desconocidas, a pesar de que fueron surgiendo algunos rumores sobre el por qué de esta decisión. En medio de este escándalo, la cantante fue a visitar a L-Gante y la información se filtró cuando se viralizó un video de ella saludando a una fan.

Hace ya dos semanas que detuvieron a L-Gante luego de ser acusado por un funcionario público por extorsión, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad. Se esperaba que el cantante saliera hace ya varios días, pero todavía no ha sucedido. No fueron muchos los famosos que se pronunciaron al respecto, por no decir ninguno, Sin embargo, La Joaqui le demostró su apoyo y lo fue a visitar.

La Joaquí volvió a aparecer en las redes y causó revuelo

La realidad es que esto se hubiese mantenido en secreto y no hubiera sido relevante si no se hubiese viralizado un video de La Joaqui saludando a una fan. Uno de los comisarios de la DDI de Quilmes, localidad donde ella vive, le pidió a la cantante si le grababa un video para su hija, que era una gran fanática. Ella, con la mejor de las ondas, grabó el video y le mandó un saludo a la pequeña. "Hola amor, acá La Joaqui te manda un beso y un saludo muy grande. Decile gracias al capo de tu papá que nos viene salvando las papas", dijo en el video.

El problema se generó cuando la hija del comisario compartió el video por Whatsapp a un grupo de amigas, y una de ellas subió el video a Twitter, en donde rápidamente se viralizó y trascendió la información.

La tremenda denuncia de La Joaqui luego de alejarse de poner en pausa su carrera musical

Hace algunos días, La Joaqui anunció que se iba a tomar un tiempo para mantenerse alejada de las redes sociales y de los escenarios y enfocarse en algunos asuntos personales que debía arreglar. "Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y bienestar", escribió la cantante en una historia de Instagram.

Luego de esta noticia que shockeó a todo el país, Pablo Layús dio más información sobre el tema y afirmó que La Joaqui habría sido estafada por sus representantes. "No le estaban pagando lo que realmente le correspondía a la artista", comentó.

El comunicado de La Joaqui

Recientemente, La Joaqui compartió otro comunicado en Instagram donde comentó que ya no tenía acceso a su canal de Youtube, lo que podría evidenciar su mala relación con los representantes. "Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de Youtube. Cualquier contenido que se publique allí será sin mi consentimiento", escribió la cantante en las redes.

