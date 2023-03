La Joaqui y Sandro Moral están separados: "Ella está feliz"

Desde hace varias semanas se rumorea que La Joaqui y Sandro Moral estarían atravesando una crisis de pareja. Sin embargo, Pepe Ochoa, confirmó la separación desde la cuenta oficial de Instagram de "LAM".

"LAM se comunicó con la cantante y nos confirmó esta ruptura. Contó que está feliz y que no la estaba pasando nada bien con su expareja", arrancó detallando Pepe Ochoa respecto de la información que le brindó La Joaqui al ser consultada sobre el tema.

La Joaqui y Sandro Moral.

La Joaqui aseguró que relación con Moral no mejoraba, lo que le afectaba emocionalmente y que, según le dijo a Pepe: "Él siempre le discutía antes de los shows". Por ese motivo ella ya no quería seguir manteniendo ese vínculo.

Actualmente, la intérprete de "Butakera" se encuentra feliz, habiendo podido ponerle fin a una relación que ya no le brindaba nada positivo. La artista decidió buscar su tranquilidad y su paz mental, sobre todo en este momento donde su carrera está en la cresta de la ola.

La Joaqui y Sandro Moral.

Quién es La Joaqui

La Joaqui nació el 24 de octubre de 1994 en Mar del Plata y, si bien actualmente es famosa en el mundo del rap en Argentina, se hizo famosa como actriz en la serie El Marginal. En la segunda temporada del ciclo que dirige Adrián Caetano interpretó a Mechi, la novia de Diosito (Nicolás Furtado), y además aportó con su música a la serie.

De muy niña, ella y su madre se mudaron a Costa Rica. Allí creció y la distancia hizo que su padre, quien también era muy joven, no pudiera estar presente en su vida.Los problemas comenzaron cuando su madre, que trabajaba en un bar, decidió volverse a la Argentina. La Joaqui se quedó en aquel país, no supo manejar esa libertad y emprendió un camino del cual hoy no se siente orgullosa. Cuando su mamá se dio cuenta de que su vida estaba en peligro, decidió ir a buscarla y, en contra de su voluntad, trajo a La Joaqui a vivir con su abuela a Mar del Plata, lugar donde pudo enderezar su camino.

La Joaqui.

La Joaqui comenzó su carrera musical a los 18 años, en el mundo freestyle. Según confesó, se refugió en la música para escapar de los malos momentos de su vida. Al poco tiempo comenzó a grabar álbumes de estudio que la popularizaron entre los seguidores del género: Harakiri y Todo Tu Interior (Acústico), y entre sus canciones más famosas se encuentran Cuantas veces, Rocho y Todo tu interior.

Fue la primera mujer en clasificar en la competencia de Red Bull Argentina. En el 2014, su primera vez en este torneo, perdió en los octavos de final ante Papo, considerado uno de los máximos exponentes del rap en la actualidad. Entre sus canciones más taquilleras se encuentran “Butakera”, “38″ y “Dos Besitos” y su más reciente colaboración "Muñecas", junto a Tini Stoessel.

La Joaqui.