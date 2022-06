La lapidaria frase de Barby Silenzi en medio de su separación con El Polaco

Barby Silenzi y El Polaco atraviesan una fuerte crisis que, por el momento, derivó en una separación.

Aunque las idas y vueltas son moneda corriente en esta pareja, un post de la bailarina encendió las alarmas sobre cómo está la situación entre ellos. “Hay personas que decepcionándote te hacen un enorme favor”, expresó en su Instagram.

Tanto Barby Silenzi como El Polaco confirmaron su separación hace algunas semanas pero en redes mostraron que la unidad familiar es lo primero. Por eso, no sorprendió la presencia de la bailarina en su cumpleaños ni cuando la pequeña Abril celebró sus dos añitos.

La fuerte frase de Barby Silenzi

Días atrás, El Polaco habló de este duro momento que atraviesa la pareja y sorprendió con su declaración. “Podría decirse que es una crisis, sí. Yo creo que estamos distanciados, no estamos separados”, contó en “Agarrate Catalina” por la Once Diez.

Luego, se refirió al vínculo con sus ex mujeres y disparó: “Tengo muy buena relación con todas las mamás de mis nenas, la verdad que todo muy bien. Las charlas siempre con mis ex son lindas, me gusta mucho charlar”.

El Polaco y Barby Silenzi.

El acercamiento de El Polaco a una de sus ex tras la ruptura con Barby Silenzi

Pero en medio de esta separación no clara, El Polaco fue descubierto en redes con una señal que lo acerca a su ex, Valeria Aquino.

Estefanía Berardi fue quien descubrió que El Polaco dejó de seguir a Barby Silenzi en Instagram pero que ahora la mamá de su hija Alma está dentro de su lista de "seguidos".

Además de esta señal 2.0, Berardi también compartió la sugerente frase que Aquino compartió en su cuenta de Instagram, una vez que El Polaco comenzó a seguirla. "Así como hay perros que huelen tu miedo y te atacan, hay ex que huelen tu paz mental y te escriben", disparó.