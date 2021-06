Claudia Fasolo se hizo muy famosa por se la voz que acompaña hace años a Susana Giménez en Telefe y, a la vez, forjó una gran relación con Santiago del Moro. Desde que él aterrizó en Telefe, ella está trabajando en cada uno de sus programas. En la actualidad, es la voz femenina de Masterchef Celebrity 2 y la relación con el ex chico América TV es inquebrantable.

La Fasolo siempre ha tenido muy buenas palabras para con el conductor debido a que la ha apoyado en momentos complicados de su vida en donde no tenía trabajo.

“Él me cambió la vida y le voy a estar eternamente agradecida. Ha hecho muchas cosas por mí que no me interesa hacerlas públicas, pero lo considero parte de mi familia. Siempre estuvo presente y en la primera oportunidad que pudo darme trabajo lo hizo”, había dicho al portal Teleshow.

“Le conté, le pregunté, después le pedí la foto y luego sucedió. Estoy muy feliz por haberlo hecho. Siento que hay seres que aparecen en la vida de uno de una manera muy angelada”, expresó Claudia. “Y para mi, Santiago (que presentó a su hija Cata, en redes), marcó un antes y un después en muchas cosas de mi vida y lo siento como si fuera familia, familia por elección”, confió la locutora.

La locutora de Masterchef Celebrity 2 se tatuó la cara de Santiago del Moro

“Nada es casual y mi encuentro con Santiago fue trabajando en el mismo edificio, cuando fui a suplir a una locutora. Y luego me empezó a llamar para cada actividad que había. Su incondicionalidad es algo que voy a agradecer absolutamente toda pero toda mi vida”, confió Claudia.

Y nunca lo olvidó. Por eso, sorprendió con un gran homenaje: se tatuó su cara en la espalda. “Hay que saber entregar el cuerpo por algo. Gracias inmensas”, aseguró en su cuenta de Instagram.

