La madre de L-Gante contó por qué su hijo no pasó Año Nuevo con Wanda Nara: "Quería estar tranquilo"

Después de todas las figuras que aparecieron en el escándalo que involucra a Wanda Nara, L-Gante, Mauro Icardi y la China Suárez, llegó el momento de la madre del músico, Claudia Valenzuela. La abuela de Jamaica se sinceró con Marcela Tauro y confirmó el motivo por el cual su hijo no quiso viajar a Punta del Este para recibir el 2025.

Si bien Wanda aseguró que su pareja con Elián Valenzuela sigue en pie y reafirmaron su amor con stories en Instagram, la progenitora del cantante decidió dar su versión en medio del escándalo.

La madre de L-Gante contó por qué su hijo no pasó Año Nuevo con Wanda Nara

En comunicación con Intrusos, la madre de L-Gante se abrió con Marcela Tauro y contó por qué su hijo decidió recibir el Año Nuevo en Argentina y no en Punta del Este con Wanda Nara.

Mediante una comunicación telefónica, Claudia Valenzuela decidió sincerarse con el programa de América y con la periodista, y fue clara sobre la decisión que tomó su hijo sobre distanciarse de la mediática en este momento de explosión mediática.

“Creo que tu hijo, vos lo dijiste recién, es muy inteligente porque no fue a pasar fin de año allá, a Punta del Este. En el impulso, la vorágine y el enamoramiento, se fue a Uruguay para Navidad, y creo que ahora tomó distancia porque cada vez es más grande el lío mediático y de abogados entre Wanda e Icardi”, inició Marcela Tauro.

“Me parece que él, por lo menos yo lo que veo de afuera, tomó una distancia y decidió pasar con su familia las fiestas y no estar en el medio del lío”, continuó y dio paso a la respuesta de la abuela de Jamaica, quien confirmó su teoría.

“Sí, él quiso pasar el 31 acá”, expresó Claudia y señaló que uno de los motivos fue que “su hermano mayor estaba de vacaciones, así que lo iba a pasar acá en casa, en General Rodríguez, con la familia, con amigos”. Y finalizó con una frase contundente, asegurando que L-Gante “quería estar tranquilo y en el lugar donde tiene paz”.

“El último motivo por el que no quiso viajar, no lo sé, creo que es porque decidió estar tranquilo”, agregó, dejando en claro que la paz y la tranquilidad no es algo que abunde en la vida de Wanda Nara, por lo que como madre también prefiere que su hijo se cuide y tome cierto distanciamiento.

Sin embargo, L-Gante demuestra que su amor por la conductora sigue intacto y su relación aún continúa, ya que después de llegado el 2025, el músico compartió una tierna foto en su storie asegurando que la extrañaba.

La relación entre Wanda Nara y L-Gante sigue enfrentando obstáculos y enemigos. Hoy, es la madre del cantante quien busca, y apoya, que el músico se aleje de su pareja para sentirse tranquilo y acompañado por sus familiares y amigos en su hogar.

MVB