Wanda Nara cerró un año complicado después de enfrentar su separación con Mauro Icardi y la lucha por el divorcio y la tenencia de sus hijas. Sin embargo, la conductora decidió viajar a Punta del Este para recibir el Año Nuevo en la playa y se mostró con un look muy jugado.

La mediática recibió el 2025 sin sus hijos, ya que tanto los varones como las niñas lo pasaron con sus padres, Mauro Icardi y Maxi López.

Wanda Nara despidió el 2024 y recibió el 2025 en Punta del Este

En tacos y traje de baño, Wanda Nara eligió un jugado look para recibir Año Nuevo en la playa

Wanda Nara realizó un fuerte descargo antes de terminar el 2024, en el que habló de las dificultades que enfrentó durante el año y mencionaba como esperaba recibir el 2025. Por la noche, en las playas de Punta del Este, la empresaria vistió un look muy jugado y en tendencia.

La conductora estuvo en la playa del país vecino a la medianoche para ser parte del festejo por la llegada del nuevo año con fuegos artificiales. Mientras su amigo y estilista, Kennys Palacios, la filmaba, Wanda posó con su outfit y una copa en la mano.

La mediática optó por las tendencias del momento, tejidos y transparencias. Wanda vistió un body verde oliva y por encima un vestido tejido en color blanco metalizado. La prenda con corte recto llegaba hasta sus tobillos y contaba con mangas anchas.

También agregó una mini bag blanca con detalles dorados y sandalias de taco aguja, que le dificultaban la caminata en la arena. La empresaria optó por dejar su cabello suelto y lacio, y agregó gel en los mechones delanteros.

En el video se la puede ver posando para la cámara con una copa de champagne debajo de los fuegos artificiales de colores, mientras Kennys le comenta que se trata de un video y no una foto.

El fuerte descargo de Wanda Nara a horas de terminar el 2024

Con la llegada de un nuevo año, Wanda Nara espera que su vida de un gran giro y pueda sortear los obstáculos que tuvo durante el año pasado, como su enfermedad, el divorcio de Mauro Icardi y conseguir la tenencia de sus hijas.

Mediante una publicación en Instagram, donde lució un body verde oliva, el mismo que mostró en su video recibiendo el 2025, la empresaria escribió un largo descargo donde señaló que “se terminó un año muy especial para mí” y agradeció a su familia y amigos por el acompañamiento.

“Intentaron ensuciarme con cosas que no hice, que no dije y que no pasaron de la manera que fueron contadas. Jamás engañé a nadie, por más dura que sea mi elección, voy de frente siempre y digo la verdad”, aseguró en uno de los párrafos.

“Pasé Navidad sin poder saludar a mis nenas ni verlas, siendo mi primera Navidad lejos de ellas”, agregó y apuntó contra su ex marido quien, según audios filtrados, no permitió que Francesca e Isabella hablaran con su mamá.

Wanda Nara recibió el 2025 con esperanzas de terminar las batallas que la azotan y encontrar paz con su nueva pareja, L-Gante, y sus hijos. Con un look muy jugado y en tendencia, con tejidos y transparencias, la conductora se mostró en Punta del Este.

MVB