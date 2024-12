Las fotos en donde se puede ver a L-Gante junto con Maxi López causaron una gran repercusión en los medios y en las redes sociales. Pese a que Wanda Nara siempre estuvo envuelta en grandes escándalos por la separación del padre de sus hijos y ahora por su ex actual, Mauro Icardi, el cantante de RKT trata de mantenerse al límite y ser respetuoso con todos. En este contexto, el artista contó cómo fue el encuentro con el exdeportista en su viaje por Europa.

Wanda Nara, Maxi López y L-Gante

Esto dijo L- Gante sobre su relación con Maxi López

Recientemente, L-Gante y Wanda Nara viajaron a Italia para que los hijos de la conductora de Bake Off Famosos se reunieran con su padre, Maxi López, y pasaran las festividades con él.

En este contexto, una foto de L-Gante con el grupo familiar completo se volvió viral, y la situación ganó atención pública debido a los supuestos comentarios que Maxi López habría hecho sobre el escándalo que detonó la mediática con su romance y su separación de Mauro Icardi.

L-Gante y Maxi López

Aunque en el pasado el padre de los herederos varones de la modelo estuvo por años en conflicto con su ex por cómo se dio su separación, donde el rosarino se vio como un tercero en discordia, en la actualidad parece que todo esto quedó atrás. Esto se vio reflejado, ya que en varias ocasiones la empresaria y el exdeportista se juntaron en reuniones familiares.

Pese a que se conocía la relación cordial que hay en el presente entre ambos, la reunión en donde L-Gante fue parte causó la sorpresa de muchos. En este marco, en el programa de televisión Socios del Espectáculo, la rubia y el compositor compartieron sus experiencias sobre el encuentro con el deportista después de regresar de Europa, donde disfrutaron de una mini luna de miel.

"La foto con Maxi dio mucha repercusión, ¿no?", le preguntó un reportero a Nara, quien respondió: "Sí. Yo me llevo muy bien con todos, era obvio que iba a pasar eso". También se le preguntó: "¿Qué pensás cuando se especula, cuando dice las fotos de Maxi, era un mensaje para Mauro, porque está gozando un poco?", y ella respondió: "No, no, no, yo tomé mil veces mates con Maxi".

Por su parte, el cumbiero compartió su experiencia sobre el encuentro con el primer marido de su novia y dijo: "Ah, sí, fuimos a hacer el deber de ella y nada, la verdad, una persona buena, buena onda, todo tranquilo". También reveló que se lleva muy bien con los hijos de Wanda, y dijo que se llevan "de 10".

L-Gante, Wanda Nara y Maxi López

De esta manera L-Gante dejó en claro que la relación que tiene con Maxi López es más que buena y cordial, dejando de lado cualquier especulación sobre algún tipo de conflicto entre ambos.

A.D