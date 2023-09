Este miércoles 6 de septiembre, Tomás Holder hizo, finalmente, su debut en la pista del Bailando 2023. Lamentablemente para él, tuvo la calificación más baja en lo que va del certamen: apenas sumó 5 puntos en el ritmo del cuarteto. Sin embargo, quien atrajo la atención del conductor fue Gisela Gordillo, la madre del influencer.

Antes de que el ex Gran Hermano hiciera su baile, Marcelo Tinelli admitió que le agradaba la madre de Holder, quien estaba presente en el estudio para ver bailar a su hijo, y sin tapujos le dijo al joven: "Está buena tu vieja. Se la ve como buena mina y está fuerte".

Además, el conductor de América TV le preguntó al rosarino sobre el estado civil de su madre, a lo que él respondió: "Mamá está soltera, pero yo soy peligroso".

Este jueves 7 de septiembre, después del acercamiento, Gisela Gordillo habló en el programa Intrusos sobre el debut de su hijo en la pista del Bailando, y Flor de la V le preguntó acerca de la buena relación que tuvo con el conductor al aire.

¿Qué respondió la mamá de Tomás Holder?

En primer lugar, respecto al desempeño de su hijo en el ritmo, a pesar de que recibió la calificación más baja hasta el momento, confesó: "En el ensayo lo vi mucho mejor. Estaba nervioso y se equivocó".

Luego, en cuanto a las chispas que se generaron con Marcelo Tinelli, Gordillo aseguró: "No, eso parece un cuento de Disney. El conductor más conocido del país con la podóloga del barrio".

Sobre la razón por la cual a su hijo no le gusta dar entrevistas, admitió: "Es un nene grande y caprichoso. Le dije que manejara sus emociones, más allá de si yo estoy bien, si se pelea con alguien. Es pendejo y está arrancando. Esta gente ya pasó por esto. Tenés que tener cintura si querés estar en la televisión".

Luego, tuvo un intercambio de opiniones con Karina Iavícoli, ya que la periodista recordó su conflicto con Holder: "Yo también le dije que era un nene caprichoso y tengo hasta amenazas de muerte de los fanáticos. Qué nivel de locura".

Sin rodeos, Gisela defendió a su hijo y respondió: "Él se comporta como un nene caprichoso, pero vos sos una adulta y lo terminás chicaneando al pepe. Porque yo veo que en el programa y los otros no son tan punzantes".

"Tomás tiene que entender que este es un show, él tiene que tener más cintura, no ser tan literal, se enoja muy rápido y yo no lo conozco", replicó la panelista. Para concluir el tema, Gordillo coincidió con Karina y cerró: "Yo le dijo que es un show, que no puede enojarse con todo el mundo".

SDM