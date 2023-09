En las últimas horas, Tomás Holder pasó por un momento complicado. El ex Gran Hermano quedó fuera de la apertura del 'Bailando', a pesar de que estaba programado para ser uno de los primeros en pasar. Su familia y amigos viajaron desde Rosario para presenciar su baile, pero nunca tuvo lugar, lo que dejó a Holder “muy triste”. Para empeorar las cosas, fue al programa 'Intrusos' y protagonizó un tenso momento en vivo.

El rosarino apareció en el programa luciendo un atuendo particular, con una capucha puesta mientras estaba en el aire. Esto no fue bien recibido por Karina Iavícoli, quien lo hizo notar al decir: “¿Qué tiene que ver la capucha con sentirse mal?, digo... porque parecés un motochorro”.

"No me gusta la gente patotera ni la gente maltratadora. Vos con una productora, que tu amigo te tuvo que parar... Me resulta de mal gusto. No me gustó cómo maltrató a Solpi, le pidió que se saque la capucha y no se la quiso sacar", comentó Guido Záffora.

Después de esta situación, Holder hizo un fuerte descargo en sus redes sociales: “Mi mamá tuvo un problema en el corazón nuevamente, ella había tenido a un ACV hace dos años. Se tuvo que volver a Rosario y no llegué ni a verla. Estuve todo el día mal y triste. Hace más de 5 meses que no comparto nada con ella. No cancelo para ir al programa, y les aviso: ‘Chicos, voy a ir con capucha, estoy medio bajón y estoy así nomás’. Voy, y lo primero que hacen es decirme: ‘Che, parecés un motochorro’, ‘Estamos hablando con Duki, Luis Miguel o un jugador de fútbol’. Sepan que el problema no lo tengo yo, sino la gente de m… que les gusta arruinar vidas”.

Ahora, Guido Záffora compartió su perspectiva sobre lo ocurrido, incluyendo una crítica: "Nada justifica una actitud violenta. Nada. Los de seguridad del canal fueron testigos del momento espantoso y violento que le hizo pasar a mi compañera. Se me vino encima con actitud patotera. Hasta su amigo me vino a pedir disculpas. Todos podemos tener un mal día, pero nada justifica el maltrato y la violencia".

