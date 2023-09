Marcelo Tinelli se separó de Guillermina Valdés en abril del 2022 y desde entonces no volvió a estar en pareja ni a enamorarse. Aunque no es una decisión que haya meditado tomar.

Como él mismo reconoce, “Desde que me separé no estuve más en pareja. Se me inventó mucho pero nada cierto. He salido con algunas chicas pero hasta acá no golpeó el amor la puertita. Siento que así estoy cien por ciento bien y completamente entero solo. Pero reconozco que tengo la debilidad de estar en pareja. Me encanta estarlo pero bien".

Marcelo Tinelli. Foto:CARAS

Marcelo Tinelli reveló que podría vivir tranquilamente sin tener sexo

En esa misma línea, el conductor del "Bailando 2023" agregó "Quiero compartir mi vida con alguien, es lo más lindo que me puede pasar. Y no tengo ningún impedimento de edad ni nada para un día volver a enamorarme. No estoy cerrado al amor, simplemente no se me ha dado”.

Marcelo Tinelli FOTO:CARAS

Lejos de detenerse allí, se animó a abrir aún más su intimidad al enfrentar la pregunta sobre si “podría vivir sin sexo y reveló “Sí, tranquilamente podría vivir sin sexo. Eso sí, no sé qué tiempo podría permanecer tranquilamente… La satisfacción sexual no sólo la lográs estando con otra persona, también la podés tener solo. Me parece que en el mundo en el que vivimos hoy tampoco hay que estar todo el tiempo con alguien. Hoy hay manera para poder estar tranquilo y solo, sin tener que estar siempre con alguien”, asegura Marcelo Tinelli.