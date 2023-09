Tomás Holder se cruzó con el panel de Intrusos en la previa del Bailando 2023

Tomás Holder estaba anunciado como una de las primeras figuras en pisar la pista del Bailando 2023 pero la agenda del programa hizo que su debut se posponga.

Por este motivo, el ex Gran Hermano fue este martes al piso de Intrusos donde, además de hablar de su paso fallido por el Bailando 2023, mantuvo un fuerte cruce con Marcela Tauro, Guido Zaffora y Karina Iavícoli debido a una actitud extraña que tuvo antes de entrar en el piso.

Al parecer, la producción del ciclo le pidió a Tomás Holder que saque su capucha para hacer la nota y él mantuvo una ácida respuesta a esta petición.

“No me gusta la gente patotera, la gente maltratadora. Y siento que lo que vimos recién en el pasillo, con una productora, que tu amigo te tuvo que parar, fue de muy mal gusto” le dijo Guido en vivo.

Tomás Holder, protagonista de otra polémica en el Bailando 2023

Pero antes de este cruce con los integrantes de Intrusos, Tomás Holder fue el primer participante del Bailando 2023 en armar polémica.

El ex Gran Hermano no sólo esperaba para bailar primero en la pista de Marcelo Tinelli, sino también formar parte del streaming que sale al aire cuando el certamen estaba en vivo.

“Una más entraba me parece”, dijo Tomás Holder sobre su ausencia en la pista. “No sé que pasó, estoy desconcertado. Nos vamos un poco tristes”. Por último, aseguró que no los nombraron entre los próximos bailarines, por lo tanto, no saben cuando será su debut.