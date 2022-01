La mega fiesta de Cande Ruggeri por sus 30 años

Cande Ruggeri cumplió 30 años y lo celebró con todo. La temática fue de "Mundo Barbie", por eso su outfit y la decoración eran en tonos rosas.

Cande Ruggeri en su cumpleaños.

Girl in pink

La hija de Oscar Ruggeri optó por un vestido corto de breteles finitos con un tajo en su pierna izquierda, donde podían verse unos flecos de strass. Los mismos que llevaba en su sombrero, rosa, por supuesto. Para los pies, eligió botas de caña alta blancas.

El menú fue pizza y de postre, paletas de helado. A la hora de soplar las velitas, la torta, obviamente rosa, estaba rodeada por cupcakes, popcakes y galletitas con forma de corazón, además de una caja llena de flores en su tapa.

Cande Ruggeri con su novio.

Cande Ruggeri disfrutó del festejo junto a su novio, Nicolas Maccari y a sus amigos, entre ellos, Lizardo Ponce, Pollo Álvarez y Cande Molfese.

"Soy muy feliz . Cumplí años rodeada de amor . Llegaron los 30 y me pone feliz el camino que hice hasta ahora, mis amigos que son incondicionales . La familia que tengo que me dio valores del carajo . Mi novio que es el mejor compañero del mundo . Mi trabajo que me hace muy muy feliz . Les juro que si hacen las cosas bien, con amor y dedicación TODO llega", escribió la modelo en sus redes.

Por su parte, su novio también dejó un mensaje en las redes: "Que lindo verte tan feliz! Te amo y que disfrutes mucho tus 30"