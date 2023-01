La microbikini flúo que lució Soledad Fandiño en las playas de Miami

Soledad Fandiño compartió un álbum de fotos en sus redes al que tituló: "Estos días amores".

Se trató de una variedad de imágenes mayormente en la playa y junto a su hijo Milo y a su cachorrita. En una de las postales, se pudo ver a la modelo con una microbikini flúo, moda que se vino con todo este verano.

Soledad Fandiño.

En la foto del álbum, Soledad Fandiño llevaba puesto un pantalón verde oliva con bolsillos a los costados. Días atrás, la ex de Residente había mostrado ese mismo traje de baño de manera completa.

Se trata de una microbikini con tiras que cruzan por el vientre, uniendo la parte superior con la inferior. La instructora de yoga también la combinó con lentes de sol la vez anterior.

Soledad Fandiño.

El rotundo cambio de vida de Soledad Fandiño: se mudó a otra ciudad y tiene nueva profesión

Soledad Fandiño está viviendo desde hace unos meses en Miami, Estados Unidos, junto a su hijo Milo, fruto de su pasada relación con Residente.

A lo largo de los últimos años, la modelo y actriz se ha dedicado a otras pasiones además de la actuación. Por ejemplo ha contado que hizo un curso de cocina y compartió imágenes de esa época donde se la veía con un gorro de chef.

En esta ocasión, la ex de Nicolás Cabré contó que debutó en una nueva profesión.

Soledad Fandiño.

"Primera vez enseñando una clase de Yoga, un recorrido que recién empieza, que me llena de gratitud y felicidad. Un nuevo desafío en mi vida", comenzó escribiendo Soledad Fandiño en sus redes. Y continuó: "No voy a negar que me dio miedo, pero al miedo lo tomo como una oportunidad para ser valiente y tener el coraje para cumplir mis sueños. ¡¡Allá vamos!! ¡Gracias por acompañarme en este viaje!".

Además, la mamá de Milo subió un video con su outfit de yoga, donde decía: "Nerviosa. Voy a dar hoy mi primera clase de yoga que va a ser en spanglish. Mitad en español, mitad en inglés. Vamos con todo un playlist bien argentino, con tango, con todo. Así que bueno, deseenme suerte". Luego, mostró partes de la clase junto a sus alumnas.