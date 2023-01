Soledad Fandiño vivió un verdadero susto en su departamento en Miami que se prendió fuego y del que debió ser evacuada junto a todos los vecinos.

La actriz reportó el incidente en sus redes sociales asegurando que vivieron un verdadero "susto" con Milo, su hijo, fruto de su relación con René Pérez.

"Esto pasaba anoche. Se activaron las alarmas de incendio del edificio, en cinco minutos nos evacuaron a todos y llegaron decenas de camiones de bomberos y policías", detalló la actriz.

"Mucho miedo y preocupación, pero estamos todos bien", aclaró Fandiño en sus historias de Instagram.

Luego, Soledad compartió imágenes de cómo quedó su departamento, lleno de agua. "Al llegar a casa, cataratas", detalló y luego mostró el mecanismo que utilizó para secar cada habitación de su hogar.

Soledad Fandiño se recibió como profesora de yoga: "Nueva Wellness Teacher"

Soledad Fandiño desbloqueó un nuevo logro y se recibió como profesora de yoga. La modelo y presentadora Argentina lleva gran parte del año radicada en Miami junto a su hijo Milo Pérez.

La modelo ha deja en claro su pasión por la vida sana y saludable y aprovechó su estadía en Estados Unidos, para estudiar Health Wellness Coaching. Ahora, Soledad Fandiño compartió su más reciente logro

"Hoy me certifico como Teacher de Yoga. así que me tiré con de todo! ¿Qué les parece el look?", comentó la famosa argentina en su posteo del feed. En sus historias, Soledad reforzó su nuevo título. "Nueva Wellness Teacher".

.