Rocío Oliva compartió la primera foto con su novio tras confirmar que está en pareja

La vida amorosa de Rocío Oliva es un verdadero enigma. Después de su ruptura con Diego Maradona, la joven deportista dio por hecho que "estaba conociendo a alguien" pero no quiso dar más detalles.

Sin embargo, el pasado fin de semana la rubia se relajó y decidió compartir parte de su intimidad en las redes sociales. La joven subió a sus stories una postal que despertó sospechas, ¿hizo oficial su romance?

"Mi sábado preferido", compartió Rocío y mostró una imagen de su chimenea y su pierna en la que aparecía un mano masculina que la tomaba. A pesar de que podría ser un amigo, en Intrusos dieron por hecho que se trataba de su nuevo amor.

Días atrás, Oliva se refirió a su situación sentimental en Polémica en el bar, lugar donde trabaja como panelista, y aseguró: “Yo no estoy sola, estoy muy bien. Cuando estaba sola estaba bien, pero hoy estoy mejor, estoy más contenta. Me levanto, me peino y arreglo porque más tarde veo a mi amor. Eso hace que a una le suba el autoestima. La felicidad depende mucho del amor”, declaró.

¿Quién será el afortunado?