La Niña Loly mantiene una vida privada en secreto y, desde su separación de Jorge Rial, decidió alejarse de cualquier escándalo mediático.

Pero en LAM revelaron algunos detalles de su intimidad en Miami donde contrajo matrimonio con Walter Mercuri, representante de figuras como Marc Anthony.

Sin embargo, desde el ciclo de Ángel de Brito informaron que la modelo cordobesa se habría separado del empresario para empezar una nueva relación con un conocido cantante cuartetero: Dani Guardia.

Al parecer, La Niña Loly dejó Miami y está en Córdoba donde la vieron con este músico. "Llegó con él a El Cuarteto Club donde Dani Guardia tocaba por el Día de la Primavera y, como hacen siempre, se encerraron en el camarín una hora antes del show. Dejan a todos los músicos en el pasillo, porque estarían empezando una relación", aseguraron días atrás en el programa de Ángel de Brito.

La Niña Loly: en LAM publicaron misteriosas fotos de la modelo viajando a Panamá

Ahora, unas nuevas imágenes de la ex de Jorge Rial muestran pruebas de que efectivamente estuvo en Córdoba. Desde la cuenta de El ejército de LAM compartieron fotos de incógnito en el aeropuerto cordobés rumbo a Panamá. "La Niña Loly desde la clandestinidad. ¿Quién la tiene tan silenciada que nunca más volvió a hablar?" se preguntaron desde la cuenta de Instagram del ciclo.

La fuerte versión sobre la vida de la Niña Loly en Miami

Desde que se instaló en Miami, los rumores sobre una vida de lujos de la Niña Loly crecieron con fuerza.

Sin embargo, Marcelo Polino echó por tierra estas versiones y contó cuál es su información sobre la "vida de lujos" que supuestamente lleva la modelo. "Yo tengo una amiga que vive por donde está Loly y tampoco es súper, mega lujoso como dicen. Sí, es muy lindo, pero donde vive no es despampanante. Y también por la información que tengo el novio, marido que tiene o tenía tampoco era tan importante, no es un magnate”, dijo sobre el ex marido de ella.

"Yo tengo esa versión, que él no es un productor musical tan importante. Y lo que siempre me pregunté es por qué no le produjo algo a Loly, porque a ella le encantaba cantar, y no lo hacía mal. Eso me parece raro, que él no la haya ayudado”, lanzó.