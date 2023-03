Luego de que por fin coincidieran en algo Nancy Pazos y Alfa, no por una opinión o una respuesta sino porque la periodista rechazó la propuesta de Ariel. Todo esto sucedió mientras hablaban sobre Marcos y Julieta, y la relación que no es entre ellos.

Gran Hermano: Ariel quiso besar a Nancy Pazos, pero la respuesta lo dejó pasmado

Santiago Del Moro dijo: "Lo estuve pensando y tenía ganas de pedirles un pico, pero qué sé yo... ella tiene novio, está re enamorada de ese chico, el pibe ha venido acá y siempre fue muy buena onda... No sé qué hacer", en caso de que el Primo salvará a la modelo, que eso no término pasado porque salvó a Romina.

"Esta versión de Gran Hermano nos muestra que las nuevas generaciones, contrariamente a lo que se piensa, vienen mucho más estructuradas y cerradas que las anteriores. Nosotros éramos más abiertos, completamente. Éramos mucho más desenvueltos y decididos, escuchame...", se expresó Nancy Pazos.

"Bueno, sí, pero escuchame Santiago: si Nancy está tan predispuesta y va tanto al frente, yo acepto con ella eh", dijo muy seguro Ariel, pero la respuesta de Nancy fue muy contundente: "A ver... yo tengo mis límites eh...". "Al final, todos tienen el límite conmigo", rezongó el de Berazategui. Pero el conductor lo consoló enseguida: "Vos no te achiques ni te caigas que no sabés la cantidad de mujeres, pero también en hombres que me preguntan por vos".

EF.