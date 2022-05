Luego de que Leo Alturria se mostrará en redes sociales muy romántico con la modelo y cantante paraguaya, Fabu Pop, la famosa del país vecino habló con Socios del Espectáculo sobre su relación con el exnovio de Lizy Tagliani y reveló detalles de la velada que tuvieron los dos, junto al piano, entre otras cosas.

Fabu Pop, que está haciendo trámites en la embajada de Tailandia para representar a su país en un certamen de belleza internacional, habló de manera mesurada sobre Leo Alturria y también sobre Lizy Tagliani. ¿Le traerá esto problemas a ella?

La nueva novia de Leo Alturria, contó lo que piensa de Lizy Tagliani.

Sobre la pregunta confirmatoria si es o no la nueva novia del mediático, Fabu respondió que no hay nada concreto pero que no cierra las posibilidades con él. En esa línea, la modelo contó que no se quedó en la casa de Leo, la noche en la que estuvieron cenando juntos y tocando el piano: “Solo cantamos, tuve que devolverme a mi departamento, porque hoy tenía que levantarme temprano para hacer lo trámites de mi visa en la embajada y quería estar tranquila con eso”.

Fabu contó que no tendría problema en llevarse a Leo Alturria con ella. Acerca de cuándo empezaron a hablar, la modelo aclaró que comenzaron a hablar luego de que él terminó con Lizy Tagliani, y lo hicieron por redes sociales.

“¿Te flechó un poquito, Leo?”, preguntó el notero: “Claro, yo por algo lo seguía, por algo le daba likes a sus fotos. ¡Es incluso mejor que en las fotos!”, remarcó la artista. Pero el periodista no se quedó con la duda y le preguntó qué tan ardiente es Leo Alturria, pero Fabu le respondió que es algo que aún no sabe; sin embargo, dejó claro que es algo que tiene que averiguarlo.

Fabu Pop habló sobre Lizy Tagliani, la exnovia de Leo Alturria

Hace menos de tres meses Leo Alturria y Lizy Tagliani aún eran pareja, luego todo terminó y la pareja decidió acabar con su vínculo conyugal y en el medio se vino una avalancha de escándalos donde Leo no quedó muy bien parado y su reputación de ser una buena persona se puso en duda.

Ahora que Lizy volvió a encontrar el amor, Leo Alturria sigue su camino y Fabu Pop, su nueva pareja, se refirió a Lizy Tagliani: “Sigo a Lizy, la amo, la admiro con todo el corazón, pero tampoco sé nada de ella”.