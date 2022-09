La nueva novia de Mauro Icardi compartió un chat con el futbolista: "Llevamos meses en crisis"

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi es un hecho y lo confirmó la mismísima protagonista, sin embargo, el futbolista sigue compartiendo publicaciones junto a la madre de sus hijas como si no se diera por enterado de la ruptura. Aunque hay una persona que lo tiene muy claro.

Se trata de Guendalina Rodríguez, quien sería la nueva novia de Mauro Icardi. "Prepárate que después de 3 años el señor #mauroicardi aún no me ha olvidado ya que me buscó con un número turco. Hoy te mostraré una prueba bomba, entonces quiero ver si sigues diciendo que soy falso y mentiroso en la busqueda de fama #wandanara", expresó la modelo.

La publicación de Guendalina Rodríguez.

Tras esa chicana dedicada a Wanda Nara, Guendalina compartió una captura de pantalla de un chat con el futbolista del Galatasaray. "Hola Guen, estoy a punto de volver a Turquía, todavía estás allí", se lee en la imagen que publicó la modelo. Por su parte, Rodríguez le respondió con un audio y recibió un extenso texto por parte del deportista.

"Tu sabes cómo son los periodistas...ella está en Argentina y llevamos meses de crisis asique no te preocupes. Yo sigo inestable pero tranquilo", expresó Mauro Icardi en el mensaje que le envió a Guendalina.

La captura de pantalla del chat de Mauro Icardi con Guendalina.

Guendalinda Rodríguez aseguró que está en una relación con Mauro Icardi

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, la nueva novia de Mauro Icardi sentenció: "Suficiente, ahora estoy muy cansada. Yo y Mauro estamos juntos, en breve de vuelta en Turquía".

"Con él y Wanda es normal que escuchen y hagan videollamadas para las dos chicas y porque Wanda siempre es su agente de fútbol, en fin. Están en proceso de divorcio, entonces tan pronto como pueda voy a hablar", agregó Guendalinda.