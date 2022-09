El mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara en medio de la separación

Wanda Nara hizo un nuevo vivo hoy en Instagram para aclarar todo el enredo mediático que la involucra sentimentalmente y de manera directa con el cantante L-Gante, y su esposo, Mauro Icardi, se unió al vivo y reaccionó con un contundente "Te amo".

Pero no fue el único que desde Europa está pendiente qué pasa con la vida de Wanda Nara y todas las repercusiones mediáticas que tiene su nombre aquí en el país. Su madre, Nora Colosimo también reacción al tiempo que lo hizo su yerno, pero en su caso, fue para frenar a la empresaria, pues Wanda estaba decidida a contar todo.

Mauro Icardi filtró un "Te amo" en el vivo de Wanda Nara.

"Si vos aclarás se quedan sin programa, Wan", escribió la madre de la modelo. El vivo que Wanda Nara hizo, paralizó a casi 100K de cuentas que estuvieron unidos y muy pendientes de lo que la famosa dijo.

La famosa empresaria aseguró que no puede creer hasta dónde llega la imaginación para decir todo lo que se habla de su vida privada. "Dormí en casa de Zaira y cuando llegué a casa estaba prendida la tele y te juro que la apague porque me amargo.¡No puedo creer la facilidad para inventar cosas. O sea, yo mirándolo me creo lo que dicen, no me quiero imaginar ustedes".

Wanda fue muy sincera y dijo que soportaba todo lo que dicen, gracias al amor que sus fans tienen por ella, que pesa mucho más que todo lo que se puede llegar a decir. No obstante, es importante resaltar, que muchas de las cosas que "dicen", son alimentadas por sus historias y actos en sus redes sociales.

"Siempre que tuve que dar la cara, lo dije todo, hasta lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo que nadie diría o lo que a veces tiene que quedar entre cuatro paredes... Después me parece que hay cosas que están fuera de lugar y son muy agresivas". Expresó la esposa de Mauro Icardi.

Wanda Nara cerró su declaración con un contundente mensaje para algunos periodistas medios: "La mala onda de algunos me descolaca".

Mauro Icardi subió más mensajes luego del vivo de Wanda Nara

Mauro Icardi no se quedó solo con su participación en el vivo de su esposa con un "Te amo", sino que compartió en sus redes sociales la foto del tatuaje que tiene sus iniciales "W M 27" y dijo: "Dulce 27", seguido de un corazón rojo.

Para cerrar el momento, Mauro Icardi le mandó un nuevo saludo a Wanda Nara, con una foto de él y sus dos hijas, Francesca e Isabella Icardi. "Desde Estambul, Turquía. ¡Chiquitas lindas! Te extrañamos, Wanda. ¡Falta Poquito!".