Zaira Nara recibió el 2023 desde Punta del Este, junto con su hermana Wanda, y se disfrutando de su nuevo romance con Facundo Pieres. La modelo marcó tendencia desde las playas uruguayas y con un look súper canchero se llevó todos los elogios.

Zaira compartió el look veraniego en su cuenta de Instagram y sus seguidores no resistieron en comentarle lo hermoso que le quedaba. Se trata de una pollera larga de gasa que le llega hasta los tobillos. Este estilo de polleras siempre fueron un clásico, pero hace mucho no se veía a las celebridades luciéndola.

La pollera con la que Zaira Nara marcó tendencia

Zaira Nara combinó su pollera con una visera de color negra y con unos anteojos de sol muy cancheros para esta temporada. Por supuesto que en la parte superior, Zaira vistió el corpiño de una bikini color negra, unos collares playeros y una pulsera metalizada en su muñeca izquierda.

Zaira se encuentra disfrutando del mar uruguayo y no para de demostrar lo enamorada que está de Facundo Pieres. Su idea era confesar su romance de manera paulatina, pero no aguantaron al festejos de las fiestas y el aire de verano para mostrarse muy cariñosos en la playa.

Zaira y Wanda Nara disfrutaron de David Guetta en Punta del Este

Las hermanas Nara, junto a otros amigos, asistieron a la fiesta electrónica del reconocido DJ David Guetta. Wanda Nara compartió algunas fotografías en su cuenta de Instagram y dejó a la vista los looks que utilizaron, a tono con la temática electrónica. La modelo y la ex botinera están disfrutando su estadía en Punta del Este a todo lo que da.