La separación de Ricky Martin con Jwan Josef se confirmó este jueves y la novedad provocó una serie de rumores sobre los motivos de la ruptura.

El músico compartió en sus redes sociales un comunicado en el que hace oficial esta separación que, al parecer, fue en buenos términos. "Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar criando juntos a nuestros niños, preservando el respeto y el amor que nos tenemos" dice parte la carta que Ricky Martin difundió en su Instagram.

Una vez anunciada esta decisión, las versiones sobre las causas que llevaron a Ricky Martin a divorciarse comenzaron a correr. Entre lo que se comenta, la denuncia de su sobrino de abuso sexual fue una de las manchas que empañaron el vínculo, aunque existe otra desconocida actitud de Ricky Martin que habría provocado la distancia.

La sobreprotección, una de las causas del divorcio de Ricky Martin

Tiempo atrás, Ricky Martin confesó que una de las crisis más fuertes con Jwan Josef fue cuando nació su hija Lucía.

"No dejé que nadie la tocara por meses. Yo tuve problemas con mi esposo porque él me decía: 'Déjame cambiarla' y yo le contestaba 'No, la voy a cambiar yo'", contó el músico en el programa El break de las 7.

Al parecer, Ricky Martin se volvió tan obsesivo con el cuidado de la pequeña que no permitía que Jwan interfiera en este proceso de paternindad. Según el boricua, el ser padre de varones influyó en este tipo de crianza.