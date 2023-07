Ricky Martin y Jwan Yosef estuvieron casados durante 6 años y formaron una familia con 4 hijos. Pero parece que el amor se terminó y el artista dio a conocer la decisión de separarse. A pesar de que el matrimonio mantenía un bajo perfil, salieron a la luz algunos conflictos que podrían haberlos llevado al divorcio.

"Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar criando juntos a nuestros niños, preservando el respeto y el amor que nos tenemos", compartió el cantante en su cuenta de Instagram luego de hablar con People.

La pelea Ricky Martín y Jwan Yosef por su hija Lucía

El 24 de diciembre de 2018 la pareja le dio la bienvenida al mundo a su hija más pequeña, Lucía Martín-Yosef, quien en la actualidad tiene 5 años. La llegada de una pequeña a la casa, ya que sus tres primeros hijos son varones, revolucionó la tranquilidad diaria en el matrimonio ya que ambos debían aprender a ser los padres de una niña.

Este proceso de adaptación generó conflictos, ya que el artista puertorriqueño se volvió muy protector de Lucía y no quería que nadie más que él la tocara. De esta manera, su marido quedaba excluido de las actividades diarias como bañarla, cambiarle el pañal, darle de comer y dormirla.

Jwan Yosef y Ricky Martin

"No dejé que nadie la tocara por meses. Yo tuve problemas con mi esposo porque él me decía: ’Déjame cambiarla' y yo decía: 'No, la voy a cambiar yo'. Es muy diferente, dos papás con dos varones”, expresó Ricky durante una entrevista cuando señaló que dicha situación casi los lleva a la ruptura.

El comunicado del artista acerca de su divorcio

Sin embargo, la pareja supo salir adelante, hasta hoy, de la situación y aprender uno del otro acerca de la paternidad. Sobre todo porque Lucía tiene un mellizo y criar a dos bebés al mismo tiempo suele ser una complicación.

La demanda del sobrino al artista

Una de las peores etapas del cantante fue cuando su sobrino lo demandó por 10 millones de dólares por abuso sexual cuando éste era menor de edad. Los conflictos legales entre tío y sobrino se desataron de una manera feroz y el artista se mantuvo alejado de la prensa para cumplir con la orden del juez de no filtrar información.

Según Dennis Yadiel Sánchez Martín, el joven, el artista puertorriqueño aprovechaba cuando lo retiraba del colegio y lo llevaba a pasear con el auto hasta llegar a una zona donde no haya mucho movimiento de gente. Sin embargo, la justicia falló a favor del artista y se concluyó que el demandante sufre de graves episodios psicológicos.

Ricky Martin y Jwan Yosef junto a sus hijos

Apenas se conoció la decisión del juez, Yosef compartió unas sentidas palabras en favor de su esposo en referencia a que la verdad siempre sale a la luz. Si bien el pintor sueco estuvo acompañando a Martín durante el proceso, esta etapa podría haber sido una de las más difíciles en la relación.

Las discusiones por la boda

Una de las peleas que, según el artistas, más se sintieron en la relación fue cuando comenzaron a planear la boda. Por un lado, Martín quería disfrutar de una fiesta a lo grande, con música latina y los invitados que no abandonan nunca la pista de baile. Pero Jwan apostaba por una reunión más intima y romántica.

Ricky Martin y Jwan Yosef

"Nosotros nunca peleamos. Pero cuando peleamos es cuando hablamos de la boda“, expresó Ricky Martin sobre una de las peleas más fuertes con Jwan Yosef previo a su boda. Según el posteo de Instagram, ambos finalizan su romance en buenos términos por la seguridad de sus hijos.