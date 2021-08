Una vez más, Victoria Xipolitakis está envuelta en un escándalo. La griega, además de reclamarle a su ex pareja una suma de 12 mil dólares por la manutención de su hijo, tiene una deuda de 600 mil pesos por no pagar el alquiler de su departamento en Barrio Norte. Por este motivo, Vicky y el pequeño Salvador Uriel, deberán dejar su lujoso departamento el 30 de septiembre.

A comienzos de este año, Mercedes Ninci reveló en Bendita TV que los vecinos de Vicky Xipolitakis “estaban re calientes”; refiriéndose a las abultadas deudas que la vedette acumuló en concepto de alquileres y expensas, tras no abonar durante más de un año.

La palabra de Vicky Xipolitakis sobre su desalojo

“El dueño tiene toda la razón. Si no se paga, ¿qué va a hacer? Pero yo también soy víctima” reconoció la vedette, que admitió su error por no pagar su parte y acumular la deuda. Además, aseguró que no fue notificada ya que la causa recayó sobre su ex marido, Javier Naselli, quién firmó el contrato de alquiler en dólares y pagó todos los meses la mitad del valor mensual de la propiedad.

“No estoy acostumbrada a vivir así. Estas cosas me ponen muy triste” aseguró la griega y agregó: “Me casé enamorada, tuve un hijo, me fui a vivir con él a donde actualmente vivo. Es alquilado. Yo también me quiero ir. Me siento presa, por más que sea lindo. Prefiero vivir en paz y tranquila. Pero por un montón de motivos no me puedo ir. ¿Cómo hago? No tengo el dinero”.

El departamento donde vive Xipolitakis tiene 8 dormitorios, en una superficie total de 540 metros cuadrados. Naselli le ofreció a Vicky mudarse a un departamento de menores dimensiones, pero la griega se negó. “Es como que, por ley, la madre y el padre pagan lo mismo, pero mi situación no es igual a la del padre. Yo no trabajaba, cuidaba al nene. El contrato está en dólares, no lo puedo pagar” comentó.

Aunque Xipolitakis admitió que pagó las expensas y los servicios, reveló que la pasó muy mal cuando se filtraron mensajes en los que pedía alimentos por canje. “Eran cosas para mi hijo, y no tenía plata para comprarlas. Además, hasta mis dos abogados eran por canje también” comentó, y entre lágrimas aseguró: "Mi papá me ayuda económicamente. Yo no tengo plata. Si tengo que dar mi vida por mi hijo, la doy. Pedía canje porque me daba vergüenza pedirle a mi papá. Ahora que tengo trabajo todo lo que entra es para el nene. El papá no piensa en Salvi”.

“Me encantaría irme de este lugar. Pero no me voy porque no me puedo hacer cargo. Lo que gano es para el nene, para que no le falte nada. Yo quedé ahí tirada. Quiero irme del departamento. No es lindo que todos los días me llamen para reclamar. ¿Por qué no le preguntan al padre que dejó todo tirado?” comentó la griega.

“Yo soy una mujer víctima como tantas otras. Muchas veces sometida a la violencia que viví, que con coraje y la ayuda de mi familia pude salir adelante. Pero me repercutió en la salud, mi cuerpo me reventó. Yo viví violencia, física y verbal. Pero la Justicia siempre me dio la espalda. Todo terminó en una simple probación. Y ahora me quieren desalojar. Hay que pensar en el nene” dijo Xipolitakis, y sobre su ex marido aseguró: “Hubo una perimetral que la rompió y no quedó en nada. Por eso no creo en la Justicia. Mis abogados me dicen ‘este hombre compra todo, por eso todos los fallos son en contra’. La Justicia es machista, no apoya a las mujeres. Mis ovarios los auto-destruí. Me dijeron que no podía ser más mamá. Me afectó hasta la salud. Empecé con tratamiento, medicación. Parece que mis ovarios están despertando de a poquito, me estoy curando. Ahora solo quiero ser feliz con Salvi”.

Reapareció Vicky Xipolitakis e hizo un desesperado pedido a la Justicia:

Acostumbrados a verla siempre sonriente, de buen humor y con su inconfundible risa, esta vez sorprendió ver a Vicky Xipolitakis, en posteo en su historia de Instagram, estremecedor

La griega se refirió a su duro presente con Javier Naselli, su ex marido y padre de su hijo Salvador Uriel, con quien además de mantener una disputa legal, la griega asegura ser víctima de violencia de género.

Mirando a cámara y con una absoluta seriedad, Vicky se manifestó: "Soy Victoria Xipolitakis, mujer y mamá. Víctima de violencia de género y hoy les quiero contar que el poder judicial -porque justicia hasta el momento nunca hubo con nosotros, así que no la conozco- nos vuelve a desproteger y nos pone en riesgo. pero no voy a parar hasta conseguirla".

Absolutamente compenetrada en su relato, continuó: "Hoy peleo por mí y por todas ustedes, mujeres, víctimas de este sistema patriarcal machista y corrupto. la justicia de los millonarios. Esa es la que hoy estoy viviendo yo. no bajen los brazos, yo tampoco lo voy a hacer".

Y para finalizar, dijo: "Estamos vivas. Gracias por apoyarme en ese momento tan difícil".

