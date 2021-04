El mal momento de Vicky Xipolitakis: Javier Naselli no irá a juicio por amenazas y lesiones

Vicky Xipolitakis atraviesa un duro momento personal en medio del litigio judicial que mantiene con su ex pareja, Javier Naselli.

El empresario había sido denunciado por "amenazas y lesiones" pero la Justicia solicitó una probation, hacer un curso sobre perspectiva de género y pagar 300.000 pesos.

El periodista Mauro Szeta fue quien dio detalles de esta notificación en su cuenta de Twitter. "Zafa de ir a juicio la pareja de Vicky Xipolitakis. Pedían que vaya a juicio por amenazas y lesiones en contexto de violencia de género. La jueza Larroca otorgó una probation al acusado. Deberá pagar 300 mil pesos y hacer un curso sobre violencia de género", contó.

La conmovedora carta de Vicky Xipolitakis sobre sus problemas de salud

En medio de un profundo hermetismo, circuló por redes sociales una extensa carta que Vicky Xipolitakis al juez Lucas Aón.

Mediante una misiva que circuló en diferentes medios, y que llegó de manera exclusiva a CARAS DIGITAL, sale a la luz el tremendo problema de salud que atraviesa la ex participante de Masterchef.

"Mis ovarios dejaron de funcionar por el estrés que vengo acumulando", dice parte de la carta que envió por mail a sus asesores. "Pensé que no me iba a pasar porque me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé", asegura.

"Hoy me enteré de esta triste y shockeante noticia de que mis ovarios dejaron de funcionar y no producen más óvulos por el estrés que vengo acumulando. Justicia hasta el momento con nosotros no hubo", dijo en relación a la extensa causa que enfrenta contra su ex marido, Javier Naselli papá de Salvador Uriel, su hijo.