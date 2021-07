En la última edición de Los Ángeles de la Mañana, Majo Martino confirmó una “reconciliación bomba”: Vicky Xipolitakis y José Ottavis habrían vuelto a apostar al amor, cenando un restaurante exclusivo de Palermo y sellando su nueva unión. En dialogo con CARAS, Vicky desmintió el nuevo romance con el político.

“Nada que ver, es una mentira absoluta. Lo que más me molesta es que alguien lo inventa y los portales sin chequearlo lo dan como un hecho...” comenzó diciendo la actriz, y agregó rotundamente: “NO tengo contacto hace años, es una mentira absoluta”.

La palabra de Vicky Xipolitakis tras los rumores con José Ottavis

La griega desmintió el anuncio de la nueva angelita. Bajo un programa especial del ciclo de eltrece, Ángel de Brito compartió el piso con nuevo equipo, ya que invitó a ex angelitas a sumarse a LAM, entre ellas Majo Martino.

La palabra de Vicky Xipolitakis tras los rumores con José Ottavis

Según la panelista, José y Vicky cenaron en un exclusivo restaurante de Palermo una noche de la semana, y que fue él quien se hizo cargo de la cuenta. El dato que sumó Martino fue: al pagar la cuenta, la actriz pidió agregar una caja de botellas de vino como la que habían tomado en la cena.

De un día para el otro, Ángel de Brito decidió cambiar sus panelistas en LAM:

El pasado viernes, el conductor sorprendió en su ciclo de eltrece con nuevo staff. Bajo un programa especial, Ángel de Brito compartió el piso con Connie Ansaldi, Lourdes Sánchez, Karina Iavicoli, Barby Franco, Majo Martino y Matilda Blanco, las ex angelitas que regresaron a sus asientos colorados.

Ángel de Brito decidió cambiar sus panelistas en LAM

De Brito decidió darles un descanso a sus panelistas y realizó el cambio. En las redes sociales había adelantado: "Este viernes especial de LAM con ex angelitas. No vienen las titulares, vienen seis ex angelitas" escribió en Twitter.

Según confirmó Moskita Muerta, LAM obtuvo buenos resultados y rompió el rating, con un pico de 5 puntos cerca de las 11.30 horas en la pantalla de eltrece.

FF

Informe: Alfonsina Murialdo