La particular remera de Rodrigo de Paul tras su blanqueo con Tini Stoessel: "Te quiero..."

Rodrigo de Paul es el centro de todas las miradas después de la aparición de las primeras fotos junto a Tini Stoessel.

Por eso, cada detalle es motivo de atención para los seguidores de esta nueva pareja que revolucionó las redes sociales.

En medio de los comentarios por este romance, el foco se puso en la remera que eligió Rodrigo de Paul para ir a un recital que tiene una particular frase. “Te quiero pero soy un bardo”, dice la remera que lució el deportista el jueves por la noche durante un recital de Damas Gratis en Madrid y que mostraron en Socios del espectáculo.

La particular remera de Rodrigo de Paul tras su blanqueo con Tini Stoessel.

Al parecer, el futbolista está disfrutando del fin de semana de descanso que le otorgaron desde Real Madrid después de un descanso romántico con Tini Stoessel en Ibiza.

Kary GR compartió el pedido que hizo el entorno de Tini antes de la publicación de las fotos.

Después de las primeras imágenes que aparecieron junto a la cantante, Kary GR, el paparazzi que logró la exclusiva confirmó que la familia de Tini solicitó que no publicara las postales para no desatar el escándalo. El fotógrafo también aseguró que la pareja no está en el mismo lugar y que Rodrigo de Paul aprovechó para salir de fiesta.

Rodrigo de Paul, de fiesta por Madrid.

La foto de Tini Stoessel que podría enfurecer a la ex de Rodrigo de Paul

Kary GR también reveló cuál fue el detalle que descubrió que podría enfurecer a Cami Homs, ex de Rodrigo de Paul.

El paparazzi fue quien contó datos de cómo accedió a estas postales y también dio detalles de cómo fue el fin de semana de la pareja en Ibiza, donde fue descubierta. “Me llega la información de que la vieron a Tini Stoessel en Ibiza. A mí justo me habían llamado para ir a Marruecos a hacer al Cholo Simeone y su esposa en Marrakesh. Y ahí me di cuenta que el Atlético de Madrid le había dado el fin de semana libre al plantel”, contó el paparazzi en Socios del espectáculo.

El detalle de Tini Stoessel que podría enfurecer a Cami Homs

Lo cierto es que el paparazzi hizo una exhaustiva investigación y vio un detalle que podría enfurecer a Cami Homs. “A las pocas horas Tini publicó en Instagram una foto en una Range Rover blanca, que es la misma que tiene De Paul en Madrid, que es de la exmujer de él”, disparó el fotógrafo.