Antonela Roccuzzo y Lionel Messi protagonizaron nuevamente crisis de separación luego de que ninguno compartiera en sus redes sociales fotos en familia por Navidad. La pareja viajó a Rosario como todos los años, pero esta vez se ausentaron en sus cuentas de Instagram. Sin embargo, el futbolista compartió una picante foto que terminó con los rumores.

La picante foto junto a Antonela Roccuzzo con la que Lionel Messi enfrentó los rumores de crisis

Desde la mudanza del matrimonio a Miami, Estados Unidos, no dejan de enfrentar rumores de una crisis de pareja. Si bien jamás fueron muy activos en las redes sociales, los fanáticos señalaron un distanciamiento en el trato de Lionel a Antonela en la entrega de los premios The Best y aseguraron que el futbolista miraba a la periodista Sofía Martínez con otros ojos.

Por su parte, muchos aseguraban que la rosarina estaba atravesando su cuarto embarazo, ya que el campeón del mundo había expresado en diálogo con Miguel Granados que les gustaría ser padres de una nena. El pasado 24 de diciembre de 2023 los fanáticos se quedaron esperando la foto familiar en el patio de su mansión en el barrio privado de Rosario, pero ni Roccuzzo ni Messi mostraron nada.

Las fotos navideñas de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi de los últimos años

Asimismo, la noche anterior, la familia asistió al casamiento de Carla Roccuzzo en donde tampoco vimos fotos de los outfits o videos de ellos bailando juntos. Esto generó mucho revuelo nuevamente en las redes sociales y muchos usuarios dieron por sentado una próxima ruptura. Pero el jugador de fútbol decidió callar las malas leguas con una picante foto.

La foto picante de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Desde sus historias de Instagram, Lionel Messi subió una fotografía de él sin remera, mostrando sus abdominales, junto a Antonela Roccuzzo con su look deportivo para demostrar que no atraviesan ninguna crisis y que siguen compartiendo sus actividades diarias en equipo. La rosarina le apoyó su brazo en el hombro y la foto causó furor a sus seguidores.