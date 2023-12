Sofía Martínez es una de las periodistas deportivas que se destacó en el mundial de Qatar 2022 al decirle a Leo Messi unas emotivas palabras luego de ganar un partido. Sin embargo, por la buena predisposición que el futbolista tiene con ella, se empezó a especular sobre la química que tendrían, hecho que habría hecho enojar a Antonela Roccuzzo.

Sin embargo, en más de una oportunidad, Sofi Martínez desmintió que eso sea real y aseguró que tiene muy buena relación tanto con Leo Messi como con Antonela Roccuzzo. Pero una pregunta de Martín Bossi en la grabación de "PH, Podemos Hablar", reavivió la polémica.

Qué pasó entre Sofi Martínez y Martín Bossi

En una de las dinámicas del programa, Martín Bossi le preguntó a Sofi Martínez si estaría con Leo Messi en el caso de que él estuviese soltero. La periodista lo negó y Andy Kusnetzoff fue quien defendió el trabajo que realiza su colega dentro del mundo del fútbol.

En diálogo con LAM, Sofi Martínez aseguró: "No pasó nada, la pasé super bien, sé que se están diciendo cosas de Martín Bossi, pero está todo bien. Terminamos abrazados". De esa forma le quitó gravedad a lo sucedido durante la grabación del programa.

Al ser consultada por los rumores de romance con Leo Messi, Sofi Martínez aseguró: "Intento no darle tanta bola porque no da a lugar a todo eso. Lo que se dice no tiene ninguna lógica".