Valentino López es el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López. Transitando la adolescencia, el joven se tuvo un vivo de Instagram junto a su madre. Durante la transmisión, el hijo de la conductora y el ex futbolista tuvo un ida y vuelta que su madre no esperaba.

"Te pregunto si es difícil para ustedes porque los hijos de deportistas cambian de colegio, ciudades e idiomas..." comenzó diciendo el adolescente tocando el tema del divorcio de sus padres.

Luego, el joven quien juega en el club River Plate, agregó: "Ma, ¿qué es una entrevista? Cuando estaba en Francia estaba bien y después cuando me cambiaron para Turquía y eso sí que no me gustó. Pero después en Turquía estaba bien", generando curiosidad en Wanda Nara.

Momento incomodo y en vivo

El vivo de Valentino junto a su madre no terminó ahí, el adolescente comentó que estuvo de novio con una joven cuando vivían en Francia pero tuvo que finalizar su relación cuando el joven estuvo por jugar en Milán.

La curiosidad de Wanda creció más cuando le preguntó como le dijo a la joven que tenían que terminar su noviazgo, y fue entonces cuando su hijo cambio la respuesta por una pregunta: "¿Vos cómo le dijiste a mi papá que lo dejabas? Es lo mismo".

Wanda quedó descolocada: "No, pero Valentino no compares. Me puse colorada”, dijo la empresaria quien no sabia donde meterse por la pregunta de su hijo Valentino López, quien luego intentó cambiar el tema de conversación para evitar tocar el asunto.

