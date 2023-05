En medio de la caída mundial de Instagram, Wanda Nara migró a Twitter para enviar un mensaje dedicado a su hijo mayor, Valentino López, fruto de su relación con el ahora empresario, Maxi López. La modelo dejó aflorar sus sentimientos de madre y demostró en varias oraciones todo el amor que siente por él.

“Mi corazón está a salvo porque el dueño nunca me lastimaría, yo todo te daria en esta vida sos mi Máxima alegría, corazón; mi energía y mi mejor melodía. Sos mi san valentino no me dan miedo los enemigos porque vos sos de los míos”, escribió Wanda Nara.

El emotivo mensaje de Wanda Nara a su hijo Valentino: “Sos mi máxima alegría”.

El tuit siguió con: “Tu mundo es fútbol redondo y vos el mío. Que nadie te lastime ni se anime, que nunca te roben los sueños de los que serás el dueño. Que siempre vueles lejos si algún día yo, acá te dejo. Te deje todo organizado y pensado pero lo que mejor he logrado es cómo así te he criado, mamá”.

Valentino tiene 15 años y este año entró a formar parte de las inferiores de River Plate, donde se destaca por su juego y su compañerismo.

El emotivo mensaje de Wanda Nara a su hijo Valentino: “Sos mi máxima alegría”.

La famosa empresaria y modelo actualizó su posteo y agregó que se trata de la letra de una canción que compusó para su hijo mayor. "Hace mucho escribí una canción para mi primer hijo... Mi San Valentino".

Así luce hoy Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López

Valentino crece a pasos agigantados, hoy por hoy, el joven se muestra en las canchas de las inferiores de River como un jugador aguerrido, temerario, que trabaja en equipo y va por la victoria.

El emotivo mensaje de Wanda Nara a su hijo Valentino: “Sos mi máxima alegría”.

El emotivo mensaje de Wanda Nara a su hijo Valentino: “Sos mi máxima alegría”.

Valentino López poco a poco deja su aspecto de niño para dar una apariencia mucho más madura, tanto en lo físico como en lo futbolístico. Sin duda, parte de esas palabras de "madre leona" y protectora, deberán ser tomadas con mucho cuidado por la pareja que a futuro acompañará al hijo de mayor de Wanda Nara.

S.A.