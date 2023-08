Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron el final de su relación con un comunicado que fue muy criticado por lo parecido que fue al que publicó en su momento la cantante cuando terminó con Yatra. En "Intrusos" hablaron de la ruptura y Flor de la V dio su parecer sin filtro.

Fue Rodrigo De Paul quien aseguró que los medios y algunas personas ajenas a la pareja que formó con Tini Stoessel, hicieron mucho daño a la relación por los rumores y los detalles que salieron a la luz durante su noviazgo, lo que hizo reaccionar a Flor de la V.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

"A Tini se la cuidó mucho. Como a nadie en este ambiente. No sólo se la cuidó, se la sigue cuidando. Uno no puede hablar de ella así nomás. Si hay alguien protegido en este ambiente, es ella", expresó Flor de la V apelando a la sinceridad.

Quien apoyó la moción de la conductora fue Marcela Tauro que lanzó: "¡Sí! Porque nosotros no dijimos la verdad, porque te puteaban, porque no se podía".

Flor de la V.

Cómo fue el tratamiento mediático de la relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

En desacuerdo con Rodrigo De Paul también estuvo Pampito que agregó: "La relación entre ellos empezó cuando Cami todavía estaba con Rodrigo, y no lo juzgo, porque si se enamoraron, es la vida así ¡Duele un montón, pero pasó!".

"En ese momento, la recomendación desde el entorno de Tini, principalmente Alejandro que le maneja la carrera y la imagen, era que no blanqueara la relación con Rodrigo", añadió Maite Peñoñori.

"A mí la esposa de un jugador de fútbol, no puedo decir quién es, me dijo que se enteró de lo de Tini Stoessel con Rodrigo, se lo contó a Camila Homs, mucho antes de que supiéramos, pero en ese momento no le creyó y hasta se enojó con ella", remató Pampito.