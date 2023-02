Desde hace 7 años están juntos Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, se conocieron cuando ella era vendedora de la exclusiva marca italiana Gucci en 2016 en Madrid, España, para no separarse nunca más y en cada aparición demuestran su amor y lo unidos que son.

Desde su cuenta de Instagram, la empresaria llamó la atención y despertó los rumores de una posible boda ya que por el día de San Valentín posteo una peculiar historia de una cena con el futbolista y escribió: ‘’Con mi marido’’.

El peculiar posteo de Georgina Rodríguez

En reiteradas ocasiones la pareja manifestó que tienen planeado casarse, sin embargo, los compromisos laborales no le han permitido concretarlo. En el documental de Georgina Rodríguez, la modelo expresó: “Como a toda mujer enamorada, me encantaría, en algún momento, una boda con mi pareja. Pero ahora tenemos muchas cosas en mente y entre manos, y ahora no es prioritario. No depende de mí… ¡Ojalá!”, explicaba.

Por otro lado, Cristiano cuando fue consultado acerca de la posibilidad de una boda dijo: “Está en los planes. No estoy pensando en eso, pero lo puedo ver en el futuro que creo que merezco, que ella merece. No es algo que esté ahora en mis planes, pero en el futuro sí, lo deseo. Para su edad es muy madura y nos ayudamos mucho. Ella sufrió de joven y mira la vida con otros ojos”.

Con motivo del Día de los Enamorados, la pareja disfrutó de una velada romántica en un restaurante en Arabia Saudí, en donde se encuentran radicados debido al contrato que tiene el portugués con el equipo del país de Oriente Medio Al-Nassr. En la imagen se aprecia una mesa decorada con petálos de rosa, su mano luciendo un increíble anillo y fue el detonante para que sus seguidores empiecen a hablar sobre una supuesta boda secreta entre ambos.

