Guillermo Francella se encuentra atravesando un gran presente profesional, con el estreno de la película “Muchachos” y la segunda temporada de su serie "El Encargado". El actor se encuentra muy feliz con sus éxitos, sin embargo, al hablar de una posible vuelta de Casados con Hijos, no pudo evitar una polémica reacción al escuchar el nombre de Érica Rivas.

Luego de hablar del gran éxito que tuvo la segunda entrega de "El Encargado", el cronista le consultó al actor sobre una posible vuelta de la reconocida obra de su clásico ciclo de Telefe: "¿Te gustaría retomar Casados con Hijos?".

Imagen reciente de Erica Rivas.

Contento con la pregunta, Guillermo respondió: "No se sabe todavía, fue muy intenso el 2023, con el verano maravilloso en el Gran Rex, el invierno maravilloso en Córdoba y después lo detuvimos porque ya habíamos alcanzado el objetivo", y agregó dándole esperanzas a los fanáticos de la serie: "Ya veremos de cruzarnos una vez más".

Para cerrar la nota, el cronista de Socios del Espectáculo le consultó a Guillermo Francella: "¿Estaría la posibilidad de volver a intentar convocar a Érica Rivas?", sin embargo, él no dio ningún lugar a un nuevo acuerdo y mientras se alejaba respondió: "No, no, eso no".

Qué dijo Guillermo Francella sobre el estreno de la película "Muchachos"

Cuando el notero del ciclo de ElTrece le consultó cómo fue relatas la película, el actor respondió muy contento: “Divino, es un texto maravilloso, me encantó, me gustó muchísimo”.

Además, Guillermo Francella dio más detalles sobre "Muchachos": “Y es muy emotivo, como fue este Mundial para todos los argentinos. Fue algo gigantesco, no muy común, no fue cualquier Mundial y eso es lo que se va a mostrar”.

J.C.C