El regreso de Casados con Hijos al teatro causó furor en el país y los shows parecían interminables por la alta demanda, pero la salida de Érica Rivas provocó la indignación y molestia de sus compañeros. En conversación con Marcelo Polino, Flor Peña apuntó contra Érica Rivas y aseguró que ya no tienen relación.

Por cuestiones ideológicas y valores personales, Érica Rivas decidió hacerse a un lado de Casados con Hijos porque falta desconstrucción social. Y es que el programa se caracterizaba por tener muchos chistes machistas y fuera de lugar para la sociedad en la que vivimos hoy. "Yo lo viví con mucha tristeza, sobre todo porque sentí que ella nos hizo culpables de esa salida. Eso no fue así", comenzó contando Flor Peña.

Los actores de Casados con Hijos en el teatro

"Nosotros quisimos mucho que ella esté. Hicimos mucho para que ella estuviera. Hubo una cosa como que nosotros nos habíamos quedado del lado del opresor o que nosotros no nos habíamos deconstruido", continuó. Érica Rivas fue reemplazada por la actriz Jorgelina Aruzzi, cuyo personaje en Casados con Hijos era Azucena, la nueva esposa de Dardo, luego de su divorcio con María Elena Fuseneco, que promulgaba el feminismo y veganismo.

"Vos viste lo que es Casados, es eso. Sí, obviamente, deconstruimos un poco la obra. El personaje de Jorgelina es un poco lo que hubiera sido Érica. Ella bajaba la línea de 'Esto no se debe decir'. No sé qué pasó ahí", explicó Flor Peña sobre las órdenes de Érica Rivas para cambiar la obra.

Érica Rivas y Flor Peña interpretando a María Elena Fuseneco y Moni Argento

A su vez, Peña reveló que no volvió a hablar con Rivas luego de los polémicos comentarios que realizó en contra de la producción por no modificar el foco principal de la obra. "No, después no. Cuando leí sus posteos y vi por dónde venía la cosa dije 'no'", cerró la actriz que dio vida a Moni Argento.

OL.