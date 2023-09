Bizarrap sorprendió hace unos días en sus cuentas de redes sociales, cuando cambió su nombre de usuario de Instagram y empezaron a resonar fuertes rumores de que sería un adelanto o tráiler, como lo hace comúnmente desde hace años cuando anuncia una de sus Music Sessions. El productor musical revolucionó el mundo de la música y es el argentino más escuchado en Spotify.

Teniendo esto en cuenta, y contemplando que tiene miles de fanáticos no solo en el país, sino que alrededor de todo el planeta, Bizarrap causó tanto revuelo cuando hizo este sorprendente cambio que se dispararon cientos de teorías. Desde L-Gante que se inclinó y compartió que cree que el Biza grabará con Belinda, hasta los rumores de que sus invitadas podrían ser Tini o Lali Espósito.

Qué es BIZAPOP

Lo cierto es que hace apenas minutos, Bizarrap develó el misterio y anunció BIZAPOP. Se trata de un video de menos de 9 minutos en donde reparte guiños a la película protagonizada por Leonardo Di Caprio, El Lobo de Wall Street. La escena empieza en una oficina donde los empleados bailan al ritmo de una música electrónica. Luego, Bizarrap detiene los festejos para hacer un anuncio: “Llegamos a 8.500 millones de reproducciones en Spotify”. Los trabajadores enloquecieron y festejaron por el logro del productor argentino.

BIZAPOP

BIZAPOP

Tras el gran barullo, Guillermo Francella, que actúa de jefe, pide calma y cita al artista a su oficina. Allí, se sientan a charlar y el superior continúa exigiéndole superación a BZRP. Tras unas sensatas palabras, Francella cierra con una gran frase: “A veces me gustaría escuchar qué opina la música de todos nosotros”, a lo que Biza le pregunta: “¿Y yo a quién tengo que escuchar?”, y ambos sonríen.

Guillermo Francella en BIZAPOP

BIZAPOP

BIZAPOP

Bizarrap, de esta manera, anunció su BZRP Session #57, que según aclara en el video, saldrá a la luz recién el 4 de octubre. El productor no explicó más al respecto de BIZAPOP y, a pesar de que no se haya anunciado ni siquiera si hay algún artista que lo acompañará, los fanáticos se manifestaron al respecto y dejaron comentarios como: “La sesión que se viene tiene que estar muy buena y debe ser de algún artista internacional para que haga toda esta actuación es impresionante”, “Admitilo, lo que menos esperabas era que apareciera Francella” y “Para los que no entienden, el Biza sacará su propia Session”.

SDM