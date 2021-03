La preocupación de Jimena Barón: el Tucu López tiene Coronavirus

Son días de preocupación para Jimena Barón ya que su pareja el Tucu López contrajo Coronavirus al igual que otros compañeros de "Sex, viví tu experiencia", la obra de José María Muscari. Según contaron en "Los Ángeles a la Mañana" el actor junto a Germán Tripel, Noelia Marzol (quien está embarazada) y algunas bailarinas dieron positivo en el último hisopado.

Debido a eso desde "LAM" informaron que la obra fue suspendida por al menos hasta el jueves que viene cuando serán hisopados todos los integrantes otra vez. Si todos dan negativo volverán las funciones, ahora también dijeron que la obra se puede ver de forma virtual ya que tienen muchas funciones grabadas.

Finalmente Ángel de Brito informó que Jimena Barón dio negativo a su hisopado y que se encuentra en perfectas condiciones de salud. Lo que si no podrá verse con su pareja hasta que él no supere la temerosa enfermedad que asecha a todo el país.

La crítica de Jimena Barón al "Tucu" López por sus trabajos en "Corte y Confección"

El Tucu López vive un momento de plenitud con Jimena Barón desde que volvieron a estar juntos no se separan ni un segundo y él contó la crítica que le hace ella por su trabajo en “Corte y Confección”.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el locutor dio detalles de que le dice la cantante y actriz sobre su trabajo en el programa de eltrece. “Cuando puede lo mira. Yo por suerte tengo un vínculo muy sincero con Jime, así que cuando algo no le gusta me dice ‘qué feo eso’, y cuando le gusta me dice ‘qué lindo eso’“, comenzó diciendo el participante del ciclo que conduce todas las tardes Andrea Politti.

“¿Son más los ‘qué lindo’ o ‘qué feo’ que recibís de ella?”, le consultó el conductor. Y López contestó: “Vos pensá que yo vengo sentenciado desde que arrancamos así que…está complicado. No me veo como candidato, tengo dificultades que hacen que el programa sea divertido por eso también“, completó el artista de “Sex, viví tu experiencia”.

Sobre su romance con Barón afirmó: “Yo estoy muy contento. Es un momento de mi vida lindo. Estoy bien, en una relación que me hace bien, me hace feliz“, cerró.